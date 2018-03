Boss Zingler schreibt Aufstiegskampf ab

Die Köpenicker haben ihr Saisonziel verpasst. Zingler nimmt vor dem Spiel gegen Regensburg nun die Mannschaft in die Pflicht.

Berlin. Union setzte sich zu Saisonbeginn als Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen. Doch vor dem 27. Spieltag sind die Köpenicker nur Achter und von den Aufstiegsrängen weit entfernt. "Wichtig ist, dass man einen klaren Blick hat. Und erkennt, dass wir unser Saisonziel, nämlich den Aufstieg in die Bundesliga, wohl nicht erreichen. Wir wollten an der Spitze der Liga mitspielen, das tun wir aber nicht", sagte Klubchef Dirk Zingler.

Zingler nimmt die Mannschaft in die Pflicht

Der einstige Aufstiegsmitfavorit hat nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Erzgebirge Aue am vergangenen Wochenende weiter sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang drei. Der Vorsprung auf Aue und Platz 16 beträgt derweil lediglich fünf Zähler.

Entsprechend nahm Zingler die Mannschaft in die Pflicht. Intern habe man die Lage ganz klar bewertet. "Jetzt müssen wir die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und das heißt für den Moment, dass sich alle im Verein darauf konzentrieren müssen, die notwendigen Punkte zu holen, um den Klassenerhalt auch rechnerisch zu sichern", sagte Zingler.

Zukunft von Trainer Hofschneider ist offen

Der 53-Jährige äußerte sich auch zu Trainer Andre Hofschneider und ließ die Zukunft des Nachfolgers des Anfang Dezember entlassenen Jens Keller über das Saisonende hinaus offen. "Das wird davon abhängen, wie wir die nächsten acht Spiele gestalten. Im Moment stellen wir uns diese Frage nicht", sagte Zingler, der sich ein besseres Abschneiden unter Hofschneider gewünscht hätte: "Einen Trainerwechsel vollzieht man, um danach bessere Ergebnisse zu erzielen. Der Trainerwechsel führte nicht zu dem Effekt, den die Vereinsführung erzielen wollte. Das ist Fakt."

Hofschneider, so versicherte Zingler, werde auch nach dem Spiel gegen Jahn Regensburg am kommenden Samstag (13 Uhr, Sky) noch Union-Trainer sein: "Und: Ihn muss ich nicht auffordern, etwas Besonderes zu leisten, das macht er."

( sid )