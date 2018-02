Olympia-Sensation! Deutschlands Miracle On Ice

Pyeongchang. Als sie es erklären sollten, fiel ihnen kaum mehr etwas ein. Verausgabt hatten sie sich auf dem Eis, bis zum letzten bisschen an Kraft. Torhüter Danny aus den Birken beugte sich über seinen Schläger, als würde er ihn unbedingt als Stütze brauchen, um sich überhaupt aufrecht halten zu können. "Wir haben eine Medaille. Wir haben uns einen Traum erfüllt mit einer unglaublichen Mannschaftsleistung", stammelte er: "Das ist Wahnsinn, das muss ich erstmal realisieren." Mit seinen Paraden gegen verzweifelt anrennende Kanadier verhalf er der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zum größten Triumph in der Geschichte. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) steht im olympischen Finale.

Kaum einer konnte begreifen, was sich im Gangneung Hockey Centre am Freitagabend abspielte. Mit 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) gewann die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm in Südkorea das Halbfinale gegen Rekord-Olympiasieger Kanada. "Wir werden morgen früh aufwachen und uns fragen, was da passiert ist", sagte Stürmer Frank Mauer. Abwehrkollege Moritz Müller erzählte: "Ich kann nur schwer in Worte fassen. In den letzten Jahren sind wir so unglaublich als Gruppe zusammengewachsen, das war Herz und Leidenschaft."