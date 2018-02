Russischer Sportminister hofft auf Ende der Sanktionen

Moskau. Die russische Regierung hofft trotz des jüngsten Dopingfalls bei den Winterspielen auf die Aufhebung der Sanktionen gegen das russische Olympia-Team.

"Ich hoffe, dass diese Situation keine Auswirkungen auf die Rückkehr des Russischen Olympischen Komitees in das IOC hat", sagte Sportminister Pawel Kolobkow am Mittwoch in Moskau.