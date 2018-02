Alpin-Kombination der Damen schon am Donnerstag

Pyeongchang. Bei den Olympischen Winterspielen findet die Alpine Kombination der Damen schon einen Tag früher als geplant und damit am selben Tag wie der Herren-Slalom statt.

Wie die Veranstalter mitteilten beginnt die Kombi-Abfahrt um 3.30 Uhr MEZ, der erste Durchgang bei den Herren mit den deutschen Startern Linus Straßer und Fritz Dopfer rutscht deswegen von 2.15 Uhr MEZ auf 2.00 Uhr MEZ. Der Kombinations-Slalom der Damen soll dann um 7.00 Uhr MEZ beginnen, das Finale beim Herren-Slalom ist nun für 5.30 Uhr MEZ geplant.

Grund für die Programmänderung ist die Wettervorhersage für Freitag mit leichtem Schneefall und schlechter Sicht. "Der Donnerstag ist der viel bessere Tag", sagte FIS-Renndirektor Atle Skaardal der Deutschen Presse-Agentur. In der ersten Olympia-Woche war es wegen starker Winde in Pyeongchang bereits zu zahlreichen Verschiebungen gekommen. Deutsche Damen sind in der Kombination nicht am Start.

( dpa )