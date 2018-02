Finnland und OAR-Team ziehen ins Halbfinale ein

Pyeongchang. Finnland und die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) kämpfen bei den Winterspielen in Pyeongchang um die Medaillen im Frauen-Eishockey.

Die Finninnen siegten in der Halbfinal-Qualifikation gegen Schweden deutlich mit 7:2 (3:0, 2:2, 2:0) und revanchierten sich damit für das Viertelfinal-Aus im selben Duell vor vier Jahren in Sotschi. Damit trifft Finnland im Semifinale am Montag (04.10 Uhr MEZ) auf die USA, den Olympia-Zweiten von Sotschi.

Olympiasieger Kanada muss am selben Tag (13.10 Uhr MEZ) gegen das OAR-Team antreten, das die Schweiz mit 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) besiegte. Sowohl in Vancouver 2010 als auch vier Jahre später in Sotschi hieß das olympische Frauen-Finale zuletzt Kanada gegen USA. Beide Male gewannen die Kanadierinnen Gold. Das Endspiel findet am Donnerstag statt, die Partie um die Bronzemedaille bereits einen Tag zuvor.

( dpa )