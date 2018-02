Olympia 2018 - eine Sternstunde der Hoffnung

Pyeongchang. Plötzlich kam Bewegung in die Sitzreihen. In wenigen Sekunden sprangen etliche Zuschauer im C-Block auf und zückten aufgeregt ihre Handys. Wer das Objekt ihrer Begierde war, ließ sich erst erkennen, als die Menschentraube von den herbeigeeilten Ordnern aufgelöst wurde. Doppelgänger von US-Präsident Donald Trump (mit roter Kappe und roter Krawatte) und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un (ganz in schwarz) hatten sich unter das Publikum gemischt. Seite an Seite stiegen sie die Treppen empor und verschwanden – von Volunteers eskortiert – kurz darauf in den Katakomben.

Historischer Moment auf der Bühne

Während die Doubles am Rande der Eröffnungszeremonie für die 23. olympischen Winterspiele im Olympiastadion in Pyeongchang auf humorvolle Weise Einigkeit demonstrierten, kam es auf der Bühne zu einem ernsten historischen Moment. Beim Einmarsch der teilnehmenden Nationen waren die süd- und nordkoreanischen Sportler als ein Team Korea aufgetreten. Die nordkoreanische Eishockeyspielerin Hwang Chung Gum und der südkoreanische Bobfahrer Won Yun Jong führten unter dem Jubel der 35.000 Besucher die gemeinsame Mannschaft an und schwenkten auch zusammen eine weiße Fahne, auf der in blau das gesamte Land abgebildet war.

Die zur Schau gestellte Versöhnung setzte sich auf der Tribüne fort: Kim Yo Jong, die Schwester von Nordkoreas Diktator und gleichzeitig dessen Propaganda-Ministerin, war dabei. Erstmals reiste mit ihr ein Mitglied der seit drei Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie in den verfeindeten Bruderstaat. Die 30-Jährige sowie Südkoreas Präsident Moon Jae-in gaben sich die Hand und sendeten der Welt damit ein Zeichen der Annäherung - und eine Botschaft des Friedens. Neben ihnen erlebten unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und US-Vizepräsident Mike Pence die Sternstunde der Hoffnung. Die Polit-Prominenz begrüßte die Athleten der 92 teilnehmenden Nationen.

Kombinierer Frenzel trägt die deutsche Fahne

Vor der Schar der 162 zur Zeremonie anwesenden deutschen Aktiven, Trainer und Offiziellen schwenkte der Nordische Kombinierer Eric Frenzel die Fahne. Poppige Rhythmen begleiteten den schwungvollen Stadion-Rundgang. Allerdings fehlte die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein, die die Abstimmung um die Rolle des Fahnenträgers gegen Frenzel verloren hatte. Wie Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig erläuterte, verzichtete die Berlinerin aus "sportfachlichen Gründen" auf ihre Teilnahme. Pechstein startet an diesem Sonnabend in Gangneung über 3000 Meter.

Punkt 21.42 Uhr erklärte Südkoreas Präsident Moon Jae-in die Spiele mit der traditionellen Formel für eröffnet. Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kim Yuna entzündete als Schlussläuferin des 101 Tage währenden Fackellaufes die olympische Flamme. Zu den Fackelläufern hatte auch Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann gehört, die Gesamtstrecke 2018 Kilometer betragen. 7500 Läufer waren beteiligt und trugen auch die olympische Botschaft über die Ländergrenzen hinweg.

Mann aus Tonga begeistert das Publikum

Trotz der beeindruckenden Musik- und Lichtshow, mit der die Gastgeber die Verbindung zwischen Tradition und Moderne in ihrem Land symbolisieren wollten, blieb das Publikum lange zurückhaltend. Zwar waren alle Zuschauer mit "Sogos" ausgestattet, koreanischen Handtrommeln. Doch richtig laut wurde es erst, als Pita Taufatofua im Bastrock und mit freiem Oberkörper sein Tonga präsentierte. Schon in Rio vor zwei Jahren hatte der Taekwondo-Kämpfer Aufsehen erregt. Doch an der Copacabana herrschten keine zwei Grad unter Null. In Pyeongchang startet der 34-Jährige nun im Skilanglauf.

Damit die Besucher nicht frieren, hatten die Organisatoren Mützen, Decken und kleine Wärmekissen verteilt. Ein Service, der gut ankam. Nach den 130 bewegenden Minuten nahmen die Menschen aber vor allem eines mit nach Hause: neue Hoffnung.