Fünf Tops und fünf Flops der Vierschanzentournee

Berlin. Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi gewannen alle vier Wettbewerbe, der Japaner Yukio Kasaya musste kurz vor dem Gesamtsieg die Heimreise antreten: Die Vierschanzentournee hat in 68 Jahren viele Helden hervorgebracht - wir haben die größten Tops zusammengestellt. Es ist natürlich eine subjektive Liste.

1. Kamil Stoch

König Kamil wird zum polnischen Volkshelden, als er 2017/2018 nach zehn verrückten Tagen den „Grand Slam“ geschafft hat: als erster Springer nach Sven Hannawald (2001/02). Im vergangenen Winter holte er dann seinen schon dritten Tournee-Titel. Seither bewegt sich Kamil Stoch in seiner Heimat in den Sphären von Robert Lewandowski.

Der Pole Kamil Stoch kann in diesem Winter den dritten Tourneesieg in Folge schaffen, das schaffte bisher allein der Norweger Björn Wirkola.

Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

2. Janne Ahonen

„Eisberg“, „Finnair“ oder einfach nur der erfolgreichste Skispringer der Tournee-Geschichte – für den Finnen gibt es viele Namen. Janne Ahonen gewann zwischen 1999 und 2008 fünf Mal, das ist bis heute Rekord. „Wenn ich ein alter Mann bin, werde ich auf diese Marke verdammt stolz sein“, sagt Ahonen. Er trat im Herbst zum dritten Mal zurück. Im März 2005 leerte er einmal zusammen mit Risto Jussilainen 24 Dosen Bier und flog am nächsten Tag in Planica auf 240 Meter.

3. Sven Hannawald

Der Deutsche gewann die Tournee zwar nur einmal, doch der Winter 2001/02 bleibt unvergessen: „Ich hätte rückwärts springen können und wahrscheinlich trotzdem gewonnen“, sagt Sven Hannawald heute über seinen historischen Vierfach-Triumph. Unglaubliche 14,89 Millionen Zuschauer saßen vor dem Fernseher, als Hannawald in Bischofshofen zum letzten Sprung ansetzte. Er wurde Deutschlands Sportler des Jahres und Skisprung-Legende.

4. Björn Wirkola

Er holte von 1967 bis 1969 als bislang einziger Skispringer drei Gesamtsiege in Folge, nun kann Stoch nachziehen. Björn Wirkola gewann insgesamt zehn Tournee-Springen, mehr schaffte keiner. Der Norweger war ein Sport-Allrounder, wie er im Buche steht: Bei den Olympischen Spielen 1964 startete er noch in der Nordischen Kombination, später wurde er Profifußballer. Als Stürmer von Rosenborg Trondheim gewann Wirkola 1971 das norwegische Double.

5. Jens Weißflog

Vier Tourneesiege machten den „Floh vom Fichtelberg“ zum Skisprung-Helden in Deutschland-Ost und Deutschland-West. Seinen letzten Erfolg holte Jens Weißflog 1996 im V-Stil, stolze zwölf Jahre nach Gesamtsieg Nummer eins, als noch parallel gesprungen wurde. Anschließend trat der Sachse zurück und verabschiedete sich mit einem Springen auf der Fichtelbergschanze in seiner Heimat Oberwiesenthal. Das Ergebnis: 102 Meter, Schanzenrekord.

Jens Weißflog hat die Vierschanzentournee vier Mal gewonnen, was schon ungewöhnlich ist. Er hat sie aber als einziger in zwei verschiedenen Sprungstilen gewonnen: im Parallel- und im V-Stil.

Foto: Hendrik Schmidt / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Ebenso subjektiv ist die Rangfolge der fünf größten Flops, die es in der Geschichte der Vierschanzentournee gegeben hat. Unsere Hitliste der unglaublichen Pechvögel beginnt mit einem Japaner, der auf dem Sprung war, lange vor Sven Hannawald etwas Historisches zu schaffen.

1. Yukio Kasaya

Er gewann im Winter 1971/72 die ersten drei Tournee-Springen. Dann rief die Pflicht: In Japan begann die Vorbereitung auf Olympia im heimischen Sapporo. Yukio Kasaya reiste brav ab und überließ den Gesamtsieg dem Norweger mit dem schönen Namen Ingolf Mork. Immerhin: In Sapporo holte Kasaya Gold. Einen Weltcup gewann er allerdings nie wieder.

2. Simon Ammann

Bleibt als der Unvollendete in Erinnerung. Simon Ammann gewann vier Mal Olympia-Gold, den Gesamtweltcup, WM-Titel. Der Schweizer hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Bis auf die Vierschanzentournee. „Die Tournee ist eine Knacknuss“, sagte er einmal. Daran hat sich auch mit seinen inzwischen 40 Jahren nichts geändert. Doch Ammann gibt noch nicht auf und startet auch diesmal.

3. Eddie the Eagle

Der Mann heißt eigentlich Michael Edwards, doch wen interessiert das schon? Eddie the Eagle trat 1988 bei der Tournee auf den Plan und eroberte als schlechtester Skispringer der Geschichte die Herzen der Fans.

Michael Edwards wurde bekannt als lustiger Vogel „Eddie the Eagle“. Seine Fähigkeiten im Skispringen waren allerdings überschaubar.

Foto: SVEN SIMON / picture-alliance / Sven Simon

1989 stürzte der Spaßvogel in Innsbruck und brach sich das Schlüsselbein. Berühmteste Handbewegung: das Putzen der Brille. Edwards ist weitsichtig und auf starke Augengläser angewiesen. Seine Geschichte kam 2016 in die Kinos.

4. Martin Schmitt

Der Furtwangener gewann 1998, 1999 und 2000 das Auftaktspringen in Oberstdorf - und verpasste doch jeweils den Gesamtsieg. So wie bei all seinen 18 Teilnahmen. Nun ist Martin Schmitt in Rente und als TV-Experte dennoch bei der Tournee dabei.

5. Matti Nykänen

Der Finne hatte zwei große Gegner: Jens Weißflog und den Alkohol. Der Hobby-Sänger, der sogar eine Goldene Schallplatte gewann, feierte zwar zwei Tournee-Triumphe in den Jahren 1983 und 1988, schaffte aber nie den Absprung ins richtige Leben. Schlagzeilen über Alkoholexzesse und 26 Monate Haft nach einem Angriff auf einen Freund bleiben im Gedächtnis. 2006 kam ein Film über Matti Nykänens Leben in die Kinos. Im Februar 2019 starb er mit nur 55 Jahren.

