Alexander Zverev: Die Zukunft gehört ihm

Die Niederlage in New York ist ein Schlag für Alexander Zverev. Doch er kann daraus gestärkt hervorgehen, glaubt Dietmar Wenck.

Was am Ende die Veränderung in Alexander Zverev auslöste, diese Frage kann vielleicht nicht einmal der Tennisprofi selbst richtig beantworten. War es der Wechsel zu Trainer David Ferrer? Oder jener zum Management von Roger Federer, der auch sonst als sein Berater und Mentor gilt? Oder war es die viele Kritik, die nach seinem leichtfertigen Umgang mit der Corona-Krankheit über ihn hereinbrach und die ihn zum Sinneswandel brachte? Weil schließlich seine beiden Eltern daran erkrankt sind? Oder war es eine Mischung aus allem?