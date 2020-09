Der beste Speerwerfer der Welt ist Johannes Vetter, der am vergangenen Sonntag in Chorzow die zweitgrößte Weite aller Zeiten erzielte.

Johannes Vetter ist einer der größten Stars beim Istaf am Sonntag. Ein Morgenpost-Gespräch mit dem besten Speerwerfer der Welt.

Leichtathletik „Wie ein Freistoß aus 40 Metern in den Winkel“

Berlin. Am Sonntag beim Istaf (Beginn 15 Uhr) im Berliner Olympiastadion sind zwar nur 3500 Zuschauer erlaubt. Trotzdem wird eine Vielzahl von Top-Leichtathleten antreten. Einer, der gerade weltweit Schlagzeilen gemacht hat, ist Johannes Vetter (27). Der gebürtige Dresdner, der für die LG Offenburg startet, schleuderte den Speer am vergangenen Sonntag in Chorzow/Polen auf 97,76 Meter, die zweitgrößte jemals erzielte Weite mit diesem Gerät. Mit der Morgenpost sprach er danach über die beste Saison seines Lebens und: Fußball.