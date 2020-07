Kaweh Niroomand: "Das Coronavirus muss dem Sport eine Lehre sein"

Da fühlt Kaweh Niroomand sich wohl: bei einem gut besuchten Heimspiel seiner BR Volleys. Der Manager hofft auch auf Fans beim Saisonstart im Oktober in der Schmeling-Halle.

Berlin. Kaweh Niroomand (67) ist ein viel beschäftigter Mann. Zurzeit berät er als Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Frankfurt über die Folgen und die Zukunft nach der Corona-Krise. Zugleich ist dieses Virus Hauptthema in seinen anderen Funktionen als Geschäftsführer der BR Volleys und als Sprecher der Berliner Profiklubs. Mit der Berliner Morgenpost sprach der Berliner Top-Funktionär darüber und wagte eine Prognose bezüglich der Olympischen Spiele, die 2021 in Tokio stattfinden sollen.