Die Leichtathletik hat einen deutschen König

Doha. Langsam klettert die Sonne über die hohen Türme von Dohas Stadtzentrum. Der Morgen graut, und Niklas Kaul liegt im Pool seines Hotels. Er genießt den Moment. Er weiß: Er ist nun ein anderer als noch am Morgen zuvor. Er ist jetzt der König der Athleten.

In einer Reihe mit Holdorf, Voss, Hingsen, Busemann

Niklas Kaul ist in der Nacht zu Freitag Unglaubliches gelungen. Am Tag der Deutschen Einheit ist der 21 Jahre alte Mainzer bei der Leichtathletik-WM erster gesamtdeutscher Weltmeister im Zehnkampf geworden. Nur ein einziger Deutscher hatte es vor ihm geschafft, den Titel zu holen: 1987 gewann Torsten Voss aus Schwerin Gold – allerdings für die DDR. Kaul, der mit einer persönlichen Bestleistung von 8691 Punkten gewann, ist zudem der jüngste Athlet, der jemals Weltmeister geworden ist.

Freitagmittag sitzt Niklas Kaul dann recht frisch – „wir haben nur ein Bier getrunken“ – bei der Pressekonferenz. Er brauche noch „ein, zwei Tage, um zu verstehen“, dass er jetzt Weltmeister sei. Mit einer Medaille hatte er geliebäugelt, mit Gold jedoch nie gerechnet. Es mache ihm aber nun riesigen Spaß, den Teil der großen deutschen Zehnkampf-Geschichte weiterzuschreiben. Nun in einer Reihe mit etwa Willi Holdorf, Jürgen Hingsen oder Frank Busemann genannt zu werden.

Kaul sieht keinen Grund, etwas zu ändern

Doch trotz des nun aufkommenden Interesses an seiner Person sei er sich ganz sicher, dass sich nicht viel für ihn ändern werde. Er wolle weiter seinen Alltag bestreiten, mit dem Training und Studium in Mainz, umgeben von seinen Eltern und seiner Freundin. „Ich sehe keinen Grund, es zu ändern. Es hat ja alles sehr gut funktioniert.“

Niklas Kaul weiß, was er will. Er formuliert seine Sätze mit Ruhe und Klarheit. Man kann ihn sich gut als Lehrer vorstellen, aber auch als Vorbild, als Gesicht der deutschen Leichtathletik. Er ist ganz bei sich. Nicht verkrampft oder aufgesetzt, ganz er selbst und, wie es der WM-Zehnte Tim Nowak sagt: „ein Weltklasseathlet“.

Kindheitstraum erfüllt, der Rest ist Bonus

„Niklas ist sehr bodenständig, überhaupt nicht abgehoben, und das schätze ich wirklich sehr an ihm“, sagt Kai Kazmirek, WM-Dritter von 2017, der in Doha bei den Hürden patzte, den Zehnkampf aber dennoch bis zum Ende durchzog. Sorgen, dass dem 21-Jährigen der Erfolg zu Kopf steigt, scheint man sich nicht machen zu müssen.

Niklas Kaul liebt den Zehnkampf. Die deutsche Hymne zu hören, das sei für ihn die Erfüllung eines Kindheitstraums. „Alles, was jetzt kommt, ist Bonus.“ Immer wieder betont er, dass der Spaß für ihn das Wichtigste ist. Für ihn, der als U23-Europameister zu seiner ersten WM bei den Erwachsenen kam und es nun als Weltmeister verlässt, gehe es nicht um Aufmerksamkeit, sondern nur um den Sport. Darin ist der junge Mann, der unter anderem von seinen Eltern – ebenfalls ehemalige Leistungssportler – seit seinem zehnten Lebensjahr beim gleichen Verein trainiert wird, nun einmal sehr gut.

Vier Bestleistungen am zweiten Tag

Nach einer unglaublichen Energieleistung hatte Niklas Kaul sich in Doha nach Platz elf am ersten Tag bis ganz nach vorn gearbeitet. Zunächst patzte der am Ende hinter Maicel Uibo aus Estland Drittplatzierte Kanadier Damian Warner mit dem Diskus. Dann das große Drama: Titelverteidiger und Weltrekordhalter Kevin Mayer gab verletzt vor dem Stabhochsprung auf.

Kaul witterte seine Chance. Nachdem er schon den Diskus so weit geworfen hatte wie nie zuvor, sprang er auch mit dem Stab so hoch wie noch nie. Den Speer feuerte er sogar so weit, wie es noch nie ein Athlet innerhalb eines Zehnkampfes getan hatte. Vor den 1500 Metern wusste er: „Diese Chance bekommst du vielleicht nur einmal im Leben. Deshalb musst du sie genau jetzt nutzen, egal, ob sie dich hinterher aus dem Stadion tragen.“ Er lief Bestzeit, es reichte. Das Glück löste langsam den Schmerz ab.

Erlebnisse, die man für Geld nicht bekommt

Der frühere Weltrekordhalter Ashton Eaton, bei dem Kaul Anfang 2016 ein paar Tage im Training in den USA dabei sein durfte und der in Doha zuschaute, meinte: „Er ist noch jung, aber er hat die richtige Einstellung, sein Auftritt war fantastisch. Er kann eine Ära prägen.“ Niklas Kaul nutzte die Gelegenheit der Begegnung prompt für ein gemeinsames Foto.

Denn auch so ist Niklas Kaul. Er mag den Austausch, will von anderen lernen. Als er 2018 beim Club der Besten der Deutschen Sporthilfe als frisch gekürter Juniorsportler des Jahres in Andalusien bei der Belohnungsreise für die Medaillengewinner dabei sein durfte, saugte er alles auf, was er von den Athleten erfahren konnte. Und von Eaton habe er vor allem gelernt, „dass man mit Lockerheit am Ende auch die bestmögliche Leistung herausholen kann“.

In Andalusien hat Kaul dann noch einen Satz gesagt, der seine tiefe Überzeugung spiegelte: „Der Sport schafft Erlebnisse, die man für Geld nicht kaufen kann.“ Damals ahnte er noch nicht, dass er ein Jahr später den größten dieser Momente erleben würde.