Nach schwachem EM-Start kommen die deutschen Volleyballer in Schwung. Im Viertelfinale treffen sie auf Polen – und einen alten Bekannten

Volleyball-EM Wie Deutschland das Duell mit dem Ex meistern will

Apeldoorn/Köln. Das Treffen mit dem Ex soll den deutschen Volleyballern den entscheidenden Schub verleihen. „Das sind die Sachen, die uns den gewissen Kick geben“, sagte Kapitän Lukas Kampa vor dem EM-Viertelfinale gegen die vom früheren Bundestrainer Vital Heynen betreuten Polen (Montag, 20 Uhr, Sport1+).

DVV-Star Grozer auf dem Weg zu alter stärke

Nach dem souveränen 3:1 gegen Co-Gastgeber Niederlande in Apeldoorn will der Vize-Europameister mehr. „Es war die beste Turnierleistung. Ich möchte nicht zu euphorisch werden, weil man in schwierigen Phasen gesehen hat, dass wir noch nicht die Stabilität hatten, die wir schon bei anderen Turnieren gezeigt haben. Aber irgendwo müssen wir anfangen, und das hat man heute gesehen“, sagte Kampa erleichtert.

Gegen den Weltmeister ist allerdings eine weitere Steigerung nötig. „Polen ist die Business Class im Volleyball. Wir müssen es schaffen, mit Business Class zu fliegen“, sagte Bundestrainer Andrea Giani. Dabei kann der Italiener wieder auf Georg Grozer bauen, der nach überstandener Wadenverletzung zu alter Stärke gefunden hat.

Für Polens Coach Heynen sind die Deutschen sein Team

„Wir haben unseren Charakter als Mannschaft gezeigt. Wenn wir das Niveau halten, können wir Polen die Stirn bieten“, sagte der Diagonalangreifer, der gegen die Niederlande mit 20 Punkten Topscorer der Deutschen war und auch mit dem Aufschlag überzeugen konnte.

Heynen freut sich auf das Kräftemessen mit seinen früheren Spielern, mit denen er 2014 WM-Bronze gewonnen hatte. „Ich habe mit Lukas Kampa, Georg Grozer oder Markus Böhme fünf Jahre lang gearbeitet, natürlich sind sie immer noch mein Team. Das kann man nicht einfach ablegen“, sagte der Belgier dem polnischen Nachrichtensender TVN24: „Ich habe mit ihnen eine außergewöhnliche Zeit verbracht.“

Volle Halle soll dem Außenseiter helfen

Auch wenn Polen gerade nach der schwachen Vorrunde der Deutschen als Favorit in das Aufeinandertreffen geht, rechnet Heynen nicht mit einem Selbstläufer. „Sie werden unglaublich motiviert sein“, sagte er und prophezeit eine „große Schlacht“.

Kampa und Co. setzen als Außenseiter auf die besondere Atmosphäre in der Halle. „Wir haben gegen Belgien ein gutes Spiel gemacht, da war die Halle voll, gegen die Niederlande war die Halle voll. Jetzt spielen wir gegen Polen, das wird auch schön laut, vielleicht brauchen wir auch sowas“, sagte der 32-Jährige.

Ticket für die EM 2021 ist bereits gelöst

Am Sonntag gönnte sich das Team einen Tag Ruhe. Da das Viertelfinale ebenfalls in Apeldoorn stattfindet, müssen die Teams nicht reisen. Mit dem Sieg gegen die Niederlande löste die DVV-Auswahl zudem das Ticket für die EM 2021. „Jetzt können wir ein bisschen Last von unseren Schultern abwerfen und befreit mit der gleichen Aggressivität aufspielen“, sagte Kampa.