Chemie macht Basketball-Gewinner

Berlin. Gute Basketballspieler gibt es sehr viele, überall, auf allen fünf Kontinenten. Alle vier Jahre treffen sie sich bei Weltmeisterschaften, um ihre Besten zu ermitteln. Nicht ihre besten Individualisten, sondern ihre besten Mannschaften. Deshalb sind die Deutschen in China kläglich gescheitert, sie waren nämlich keine. Spanier, Argentinier, Franzosen und Australier, die ersten Vier der WM, dürfen sich als Gewinner fühlen. Ebenso Tschechen und Polen, die als Außenseiter das Viertelfinale erreichten.

Argentinien ohne NBA-Profi im Finale

Die Mannschaft von Henrik Rödl hatte so viel Talent in ihren Reihen wie keine andere deutsche Auswahl jemals zuvor. Doch der Bundestrainer hat es ja schon im Vorfeld gesagt: Sie muss sich erst beweisen in einem großen Turnier. So wie das früher gelang mit einem Dirk Nowitzki, der sein Team zu WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005 führte. Niemand zweifelte bei jenen beiden Turnieren ernsthaft daran, dass er der beste Spieler von allen war. Von allen teilnehmenden Nationen. Doch gleichzeitig, und das war fast noch wichtiger, sah er sich nur als einen von zwölf Spielern. Privilegien lehnte Nowitzki ab.

Bei den Spaniern, Argentiniern und anderen klappt das jetzt auch. Die Spanier hatten vier NBA-Millionäre in ihren Reihen, aber das war nicht wichtig. Die Argentinier gar keinen, aber das war nicht wichtig. Die US-Amerikaner, die als Siebte ihr schwächstes WM-Ergebnis aller Zeiten einfuhren, hatten zwölf, doch es hat ihnen nichts genutzt. Weil sie keine Mannschaft waren, sondern eine Ansammlung von zwölf Spielern.

Schröder hat gut gespielt, der Anführer war er nicht

Eine erfolgreiche Mannschaft muss über Jahre aufgebaut werden, sie lässt sich nicht mit einem Fingerschnipsen zur WM schicken und gewinnt. Sie muss auch Rückschläge erleben, die sie nur noch enger zusammenrücken lässt. Die gab es auch mit Nowitzki, und einen solchen Dämpfer hatten die Deutschen nun mit Dennis Schröder, dem aktuell fraglos besten deutschen Basketballspieler. Er hat eine gute WM in China gespielt, was man wirklich nur von wenigen im deutschen Team behaupten kann. Und doch war er nicht der Anführer, als den er sich sieht. Andere jedenfalls sehen ihn nicht so, als Anführer.

Gemeinsam haben sie die Möglichkeit, noch viel zu erreichen. Aber dann müssen alle darauf schauen, was die WM-Gewinner besser gemacht haben. In einer Mannschaft müssen alle gleich sein, wenn sie Erfolg haben soll. Niemand darf gleicher sein. Es darf keine Privilegien geben. Wer das nicht akzeptiert, stört und wird nicht gebraucht. Das zu bestimmen, dafür ist der Bundestrainer da. Aber genauso verbietet niemand es einem Nationalspieler, klar auszusprechen, wenn ihn etwas stört.

Beim EM-Titel war Schrempf nur Zuschauer

Der größte Erfolg des deutschen Basketballs ist nach wie vor der EM-Gewinn 1993. Der beste deutsche Spieler damals, NBA-Star Detlef Schrempf, war nicht dabei. Auch er nahm sich Privilegien heraus. Seine Abwesenheit bei der EM ist niemandem negativ aufgefallen, um so besser war der Spirit in der Mannschaft, die Teamchemie. Das Element, aus dem Titel entstehen.