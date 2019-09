Istaf in Berlin: Johannes Vetter kommt rechtzeitig in WM-Form

Berlin.. Wer Johannes Vetter beim Wettkampf erlebt, versteht, was es heißt, wenn ein Sportler voll unter Adrenalin steht. Wie dieser extrem kräftige Mann den Speer schleudert, im Moment des Abwurfs noch mit einer Mischung aus Sprung und Sturz eine größere Weite herauszuholen versucht, ohne Rücksicht auf mögliche Abschürfungen. Wie er aufspringt und dem Wurfgerät erwartungsvoll hinterherblickt. In einem Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ hat Vetter einmal erklärt, wie er in einen Wettkampf geht: „Anlaufen, draufhauen, fertig. Am besten gleich im ersten Versuch, damit den anderen die Kinnlade runterfällt.“

Volle Pulle ging plötzlich nicht mehr

„Volle Pulle, anders geht’s nicht bei ihm“, sagt lächelnd Thomas Röhler, der große Techniker und Tüftler dieser Disziplin und Olympiasieger 2016. Die beiden sind grundverschieden, große Konkurrenten und doch Freunde. 2017 schien Vetter den knapp zwei Jahre älteren Röhler überholt zu haben. Es war sein bisher größtes Jahr. In London wurde er Weltmeister mit 89,89 Metern im – natürlich – ersten Versuch. Im selben Jahr hat er in Luzern den deutschen Rekord von 94,44 Metern aufgestellt, eine unfassbare Weite. Und Vetter war ja erst 24. Selbst der Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny (98,48) schien in Reichweite.

Doch seit dem WM-Titel ging fast alles schief. Verletzungen und immer neue Verletzungen haben den Athleten auf eine harte Probe gestellt. Volle Pulle ging nicht mehr. Ein schwerer Schicksalsschlag in der Familie kam hinzu, seine Mutter starb. Die aktuelle Saison stand unter keinem guten Stern. Bis vor Kurzem hatte er nur zwei Wettkämpfe bestritten, Mitte Juni in Oslo, Ende Juni in Straßburg. Beide hat er gewonnen – im ersten Versuch. Danach musste er abbrechen. Mal war es der Rücken, mal die Adduktoren, mal der Fuß. Als Vetter bei den German Finals Anfang August im Berliner Olympiastadion einen neuen Anlauf nehmen wollte, stoppte ihn eine Verhärtung in der Wade. Beim Einwerfen hatte er schon wieder die 90 Meter gestreift.

Erleichterung nach Bad Köstritz und Zürich

„Ich freue mich auf Berlin“, sagt Johannes Vetter jetzt. Beim Istaf an diesem Sonntag (Beginn 13.30 Uhr, Übertragung im ZDF von 16.10 Uhr bis 17.35 Uhr) im Olympiastadion will er beweisen, dass er auf gutem Wege ist, bei den Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar doch noch bei der Medaillenvergabe mitzureden. Denn endlich kann er wieder Erfolgserlebnisse vorweisen. Beim Werfertag in Bad Köstritz vor gut einer Woche gewann er mit 89,28 Metern. Am Donnerstag beim Diamond-League-Finale in Zürich belegte Vetter zwar nur Rang fünf (84,46). Doch viel wichtiger war für ihn: Beide Male überstand er sechs Versuche ohne neue Blessuren. Zum ersten Mal seit September 2018.

„Ich bin jetzt in einer guten Ausgangsposition“, sagt der Mann von der LG Offenburg. Wo die anderen klagen oder zumindest damit umgehen müssen, dass der Saisonhöhepunkt WM auf einen so späten Zeitpunkt fällt, profitiert Vetter eher davon. Er hat kaum Wettkämpfe in den Knochen und noch ein paar Wochen, auf diesen einen Termin hinzuarbeiten. Seine Angriffslust ist schon wieder da. „Ich halte nichts von Ausreden“, sagt er, „jeder Sportler mit hohem Potenzial kann auch im Oktober noch performen.“

Gereiztes Klima beim Training

Sein Trainer Boris Obergföll wird erleichtert sein. Denn der Vetter im Training ist kein anderer als der Vetter im Kampf um Medaillen, „er hat einen extrem hohen Anspruch an sich“. Und Vetter konnte ja wochenlang gar keinen Speer in die Hand nehmen. „Für jemanden wie Johannes, der so ehrgeizig ist, ist es schwer, dann die Motivation hochzuhalten“, erzählt Obergföll. Teilweise sei sein Athlet in einem sehr gereizten Zustand gewesen. „Ich hatte manchmal das Gefühl, seine Nervenbahn verliefen nicht mehr unter, sondern über der Haut.“

Vetter trainierte mit Kugeln zwischen 200 Gramm und drei Kilogramm Gewicht, auch mit Golfbällen oder einem Baseball. In der Übungshalle, denn draußen ging das nicht. Hinter dem Sportplatz verläuft eine stark befahrene Bundesstraße, die Gefahr war ihm zu groß, dass seine Bälle dort landen könnten – nach 130 bis 150 Meter Flug. Er ist froh, dass diese Spielchen und die dauernden Verletzungen vorbei sind: „Irgendwann hat man die Schnauze voll. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Auf die 89 Meter in Bad Köstritz bin ich stolz.“

Die Nähe seiner Familie hat ihm geholfen

Die schweren Monate haben ihn verändert. Hilfreich war, dass sein Vater und die Familie seiner Schwester mit den kleinen Kindern Ivy und Samuel aus seiner Heimatstadt Dresden zu ihm nach Baden-Württemberg gezogen sind. „Es ist schön, alle bei mir zu haben und zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln. Es gibt nicht nur den Sport, das erdet einen“, sagt Vetter. Und gibt ihm Kraft bei dem, was er jetzt natürlich wieder plant: „Anlaufen, draufhauen, fertig.“ Vielleicht schon in Berlin, aber noch lieber in Doha. „Wenn Johannes gesund bleibt, ist ihm eine Medaille zuzutrauen“, glaubt Obergföll. Auch Vetter ist zuversichtlich: „Mal schauen, wo das Ding noch hinfliegt.“