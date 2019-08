Alejandro Bedoya feierte erst seinen Treffer im Trikot von Philadelphia Union. Dann attackierte er via Stadionmikrofon die Politik von US-Präsident Donald Trump.

Nach den jüngsten Morden in den USA erregte ein Fußball-Profi Aufsehen. Nach seinem Treffer forderte er, die Waffengewalt zu stoppen.

Sportpolitik Statement gegen den Terror in den USA

Washington.. Alejandro Bedoya löste sich plötzlich aus der Jubeltraube. Der Kapitän von Philadelphia Union rannte zur Eckfahne, schnappte sich ein Mikrofon am Spielfeldrand und brüllte Worte, die vielen Amerikanern nach den grausamen Taten von Texas und Ohio aus der Seele sprachen: „Hey Kongress, macht jetzt etwas. Stoppt die Waffengewalt. Los geht’s!“

Lob von Trump-Kritikerin Rapinoe

Bedoyas eindringlicher Appell nach seinem Führungstreffer im Duell beim Hauptstadtklub D.C. United (5:1) ging um die Welt. Im Stadion war die Mahnung nicht zu hören, doch die Zuschauer der landesweiten Übertragung von Fox Sports konnten die Entschlossenheit des Ex-Nationalspielers während des Spiels der Major League Soccer (MLS) deutlich vernehmen.

Die Aktion nach den Anschlägen mit 29 Todesopfern und vielen Verletzten führte zu Tausenden Danksagungen in den sozialen Netzwerken. „Wow“, schrieb Weltmeisterin Megan Rapinoe, eine erbitterte Gegnerin von Präsident Donald Trump, bei Twitter und applaudierte Bedoya.

Worte ohne Taten sind wertlos

Bereits zuvor hatte Bedoya die Politiker im sozialen Netzwerk zum Handeln aufgefordert. „Gedenken und Gebete sind Schwachsinn. Worte ohne Taten sind wertlos“, schrieb er und warnte vor einem Verfall der amerikanischen Gesellschaft.

Und der 32-Jährige ließ noch ein paar deutliche Sätze folgen: „Ich schreie diese Heuchler an, damit sie sich zusammenreißen.“ Er werde nicht still dasitzen und 50 Jahre warten, bis etwas passiert. Im Waffenrecht müsse etwas passieren: „Ich will jetzt Veränderungen.“

Der nächste sportliche Widersacher für Trump

Bedoya ist der nächste prominente US-amerikanische Sportler, der sich gegen die Politik in den USA mit Trump an der Spitze auflehnt. Rapinoe hatte sich im Sommer im Rahmen der WM in Frankreich eine Schlammschlacht mit dem US-Präsidenten geliefert und immer wieder Rassismus, Homophobie und Geschlechterdiskriminierung angeprangert.

Die Basketball-Stars LeBron James und Stephen Curry nutzen ihre Reichweite zur Kritik an Trump, im American Football herrschte nach dem Hymnen-Protest von Colin Kaepernick monatelanger Ausnahmezustand.

Aktion Bedoyas war spontan

Der Profisport ist im Land der Träume alles, aber nicht unpolitisch. In bewegten Zeiten nutzen die Helden vieler Fans ihre große Bühne immer entschlossener, um Druck auf den Führungszirkel auszuüben. So auch Bedoya, der sein Zeichen eigener Aussage nach nicht geplant hatte.

Die Schusswaffenangriffe von El Paso und Dayton, die so viele Menschen das Leben kosteten, schwirrten ihm auch auf dem Spielfeld im Kopf herum. Dann schoss er sein Tor in der dritten Spielminute.