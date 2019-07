Gut ist nicht gut genug für Serena Williams

London.. Zwei Minuten und ein Spiel – das ist, überspitzt formuliert, die Weiterentwicklung, die Julia Görges innerhalb der vergangenen zwölf Monate für sich reklamieren kann. 2018 hatte die 30-Jährige bei den All England Championships in Wimbledon ihr Halbfinale gegen Serena Williams innerhalb von 70 Minuten mit 2:6 und 4:6 verloren. Am Sonnabend dauerte es in der Neuauflage in Runde drei 72 Minuten, ehe die 3:6, 4:6-Niederlage der Weltranglisten-17. aus Bad Oldesloe feststand. Festzuhalten blieb: Diesmal wie damals war Görges chancenlos gegen die 37 Jahre alte US-Ikone, die in London mit ihrem 24. Grand-Slam-Titel endlich den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen möchte.

Williams hat erst 14 Saisonspiele

Dennoch war Görges mit ihrem Auftritt durchaus zufrieden. „Ich fand, es war ein hochklassiges Spiel. Sie war die Bessere, aber ich hatte das Gefühl, dass ich heute so nah dran war, sie zu knacken, wie noch nie zuvor“, sagte die Fedcupspielerin, die auch im fünften Duell mit der siebenfachen Wimbledon-Siegerin ohne Satzgewinn blieb. Wegen diverser Blessuren hatte Williams bis zum Sonnabend lediglich 14 Matches in dieser Saison absolviert, ihr Fitnesszustand gab auch nach den mühsamen Siegen über zwei Qualifikantinnen noch Rätsel auf.

Doch die Taktik, die Mutter einer einjährigen Tochter unter Druck zu setzen und dadurch zu Fehlern zu zwingen, ging nicht auf für Görges, und das lag daran, dass Williams ihr kaum Gelegenheit bot, den Ball im Spiel zu halten. Die Versuche, mit viel Risiko das Tempo zu diktieren und die Spielkontrolle an sich zu reißen, mündeten zu oft in Fehler, die Görges allerdings als unumgänglich einstufte. „Wenn ich nur versuche, die Bälle ins Feld zu schubsen, habe ich keine Chance zu gewinnen. Deshalb musste ich mit Risiko spielen“, sagte sie.

Görges bleibt ohne ein Breakchance

Das Duell zweier Weltklasse-Aufschlägerinnen entschied die Weltranglistenzehnte deutlich für sich, sie servierte nicht nur zwei Asse mehr (7:5), sondern brachte auch 20 Prozent mehr erste Aufschläge ins Ziel (71:51 Prozent) als Görges. Keine einzige Breakchance konnte sich die Norddeutsche erspielen. „Ihr erster Aufschlag war der Unterschied, da hat sie mir wenige Chancen gegeben“, sagte Görges, die zwar phasenweise versuchte, Williams mit variablem Spiel ins Laufen zu bringen und dadurch das Feld zu öffnen. Doch meist hatte die Favoritin auch darauf die bessere Antwort. Williams traf mit ihren peitschenden Grundschlägen die Ecken und entschied mit Breaks zum 4:2 im ersten und 3:2 im zweiten Satz die Partie für sich.

„Ich hoffe, dass ich meinen Rhythmus langsam gefunden habe. Wie weit ich von meiner Topform noch entfernt bin, kann ich nicht sagen. Wichtig ist, dass ich überhaupt noch im Turnier bin“, sagte Williams, die am Sonnabendabend noch im Mixeddoppel mit dem britischen Volkshelden Andy Murray (32) gefordert war. Im Achtelfinale am Montag trifft sie auf die Spanierin Carla Suarez Navarro, im Viertelfinale könnte es zum Showdown mit der australischen Weltranglistenersten Ashleigh Barty kommen.

Besser als in Melbourne und Paris

Julia Görges, für die Wimbledon nach Erstrundenpleiten in Melbourne und Paris immerhin das beste Grand-Slam-Resultat ihrer Saison bereithielt, will nach ein paar Tagen Pause wieder auf Sand trainieren, um sich auf die Turniere in Lausanne (Schweiz/15. bis 21. Juli) und Palermo (Italien/22. Bis 28. Juli) vorzubereiten. Anschließend beginnt sie die nordamerikanische Hartplatztour in Toronto.