Der Appetit kommt in der Indianapolis-Kurve

Berlin. Wiederholungen über einen langen Zeitraum können zu Überdruss und Widerwillen führen - oder zu immer wiederkehrenden Gänsehautmomenten. Für den Berliner Stefan Mücke, der am Sonnabend (ab 14.45 Uhr, Eurosport) zum 13. Mal in Folge die 24 Stunden von Le Mans in Angriff nimmt, gilt Letzteres.

62 Rennwagen mit insgesamt 35.000 PS

Insbesondere der Start, wenn sich die diesmal qualifizierten 62 Rennwagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 35.000 PS in Bewegung setzen, und „der Sonnenaufgang“ nach anstrengender Nachtfahrt geben dem 37 Jahre alten Profirennfahrer das Gefühl, „immer wieder bei einem ganz besonderen Ereignis dabei sein zu dürfen“. Eben Gänsehautmomente.

Das tolle Gefühl begann bereits in der Woche vor dem Rennen. „Es ist Tradition in Le Mans, alle Fahrer und ihre Rennwagen auf dem riesigen Platz unterhalb der Kathedrale den Fans zu präsentieren, inklusive eines Korsos, bei dem die jeweils drei Piloten pro Team in einem offenen, oft historischen Auto durch die Stadt rollen. Das ist anstrengend, weil es fast den ganzen Tag dauert, aber eben auch faszinierend“, genoss Mücke sein Privileg. Damit ist ein großer Teil der Arbeit mit Blick auf ein möglichst gutes Ergebnis bereits getan. Denn im Grunde gilt: Nach Le Mans ist vor Le Mans.

Im Simulator wird das Jahr über getestet

„Das Rennen hat für alle Hersteller einen enormen Prestigewert. Das bedeutet immer auch, einen großen Aufwand zu betreiben“, so Mücke. Zum Beispiel durch regelmäßiges Testen im Fahrsimulator. Im Fall des Ford-Werkspiloten bedeutete das über einige Jahre, per Flugzeug nach Toronto (Kanada) zu jetten. „Mittlerweile steht der in der Nähe von London“, sagt der Berliner, der für den amerikanischen Autogiganten auch in der Langstrecken-WM unterwegs ist. „Im Simulator kann man unter mittlerweile extrem realitätsnahen Bedingungen seine Programme testen. Jeder Fahrzeugtyp, jede Rennstrecke und so gut wie jede Art Reifen können programmiert werden, sodass du ein nahezu identisches Fahrgefühl im Vergleich zum richtigen Auto hervorrufen kannst.“

Stefan Mücke startet bereits zum 13. Mal bei den 24 Stunden von Le Mans.

Das Rennen, das seit 1923 ausgetragen wird, hält für den ehemaligen DTM-, Formel-3 und Formel-BMW-Piloten aber noch eine Besonderheit bereit. „Ich fahre jedes Jahr mit meiner Frau und unserer Tochter per Wohnmobil von Berlin nach Frankreich. Meistens kommt mein Vater am Donnerstag vor dem Rennen dazu“, sagt Mücke junior.

Le Mans wird zum Familientreffen

Senior Peter, Ehefrau Annette und die elfjährige Tochter Lucie nennen ihre Tour de France auch scherzhaft „Weihnachten im Juni“, denn eine so lange Zeit sind sie im Alltag selten beisammen. Schließlich gilt es neben Stefan Mückes WM-Aktivitäten für Ford noch das Rennteam von Peter Mücke im ADAC Masters und der Formel 4, sowie die Auftritte im historischen Rennsport zu bewältigen. Dort chauffiert Peter Mücke, mittlerweile 72 Jahre alt, selbst noch einen Ford Capri Baujahr 1974, in dem schon früher der kürzlich verstorbene Formel-1-Weltmeister Niki Lauda um Siege gekämpft hat. Stefan Mücke betreut den Wagen dann als Ingenieur.

Mit Blick auf die anstehende 87. Auflage des Rennklassikers ist Stefan Mücke gleichermaßen pragmatisch wie optimistisch. „Du musst dir immer darüber im Klaren sein, dass alles zu jeder Sekunde passieren kann. Der Erfolg stellt sich ein, wenn du die Balance findest zwischen geht gerade noch und geht nicht mehr“, lautet sein Erfolgsrezept, das nicht von Aberglauben wegen der 13. Teilnahme beeinflusst wird: „Dreizehn ist wie zwölf oder vierzehn.“

Schon neun Mal in den Top Ten gelandet

„Es gibt für mich keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir in unserer Klasse (GTE-Pro mit rund 600 PS Leistung, d. R.) einen Platz auf dem Treppchen erreichen können“, sagt Mücke, der sich das Cockpit des schwarzen Ford GT mit der Startnummer 66 mit dem Franzosen Oliver Pla (37) und dem Amerikaner Bill Johnson (32) teilt. Sie starten heute von Rang neun ins Rennen. Die bevorstehenden Strapazen kennt er. Bislang neun Top-Ten-Platzierungen (Klassen- und Gesamtwertung) sprechen für die Fähigkeiten des Berliners, der als Nachtspezialist gilt.

Die größte Herausforderung in der Nacht sei die Sicht. „Aber nicht die nach vorn, sondern die nach hinten“, sagt Mücke und fährt fort: „Die Scheinwerfer sind mittlerweile extrem hell. In den Seitenspiegeln oder im Rückspiegel siehst du nichts. Deswegen haben wir im Auto ein Dashboard, auf dem die hinter mir fahrenden Autos wie mit einer Rückfahrkamera erfasst werden. Allerdings nicht als Fahrzeuge, sondern als Striche. An deren Bewegung kann man sehen, ob ein schnelleres Fahrzeug kommt.“

250.000 Zuschauer an der Strecke

Grob gerechnet alle zwei Stunden gibt es einen Fahrerwechsel. Wie kommt Stefan Mücke dann zur Ruhe? „So richtig gar nicht. Grundsätzlich versuchst du zwar abzuschalten, lässt dich bei Bedarf massieren, isst etwas, vor allem Kohlehydrate.“ Aber er habe schon erlebt, dass er alle knapp vier Minuten, das ist etwa die Zeit für eine Runde, auf das Motorengeräusch seines Autos gelauscht habe, ob es auch ja an der Boxengasse vorbeikommt. „Man kann den Motorensound ganz gut auseinanderhalten“, überrascht der Le-Mans-Routinier. Noch wichtiger als essen ist trinken. „Wenn ich meinen Bedarf von Samstag und Sonntag zusammenrechne, komme ich auf siebzehn bis achtzehn Liter Flüssigkeit. Im Auto ist es rund ein Liter pro Stunde am Steuer.“

Und wie schaut es mit der Atmosphäre in der Nacht aus, dem Trubel, den die rund 250.000 Zuschauer veranstalten? Was registriert er als Fahrer? Stefan Mücke: „Das hängt vom Streckenteil ab, an dem man sich befindet. Ich freue mich aber immer auf die sogenannte Indianapolis-Kurve. Dort kann man die frisch zubereiteten Bratwürste bis ins Auto hinein riechen.“ Wenn das keinen Appetit auf das Rennen macht!