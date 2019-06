Struff gegen Djokovic: „Es wird ein großer Tag“

Paris. In den ersten Tagen von Paris war Jan-Lennard Struff auch so frei, über seine alten Probleme zu sprechen. Es sei immer schwer gewesen für ihn, „mal so richtig aus mir raus zu kommen“, er habe sich bemüht, das „innere Feuer“ zu entfachen. Aber er sei eben oft auch „ein bisschen“ gescheitert an sich selbst.

Er machte das Mögliche oft unmöglich

An dem, was auch Fans, Freunde und Kollegen sahen bei dem etwas zerbrechlichen Riesen aus Westfalen: Das Phlegma, das leicht stoische Naturell, das insgesamt untertemperierte Auftreten. Struff verlor auch deshalb viele Spiele, die er nicht hätte verlieren sollen. Er machte das Mögliche oft unmöglich. Und nicht umgekehrt.

Wer ihn nun am ersten Turnier-Sonnabend der French Open erlebt hat, draußen auf Platz 14 der Turnieranlage Roland Garros bei seinem ersten Grand-Slam-Achtelfinaleinzug überhaupt, hätte ihn kaum wiedererkannt. So wie einen Schulkameraden, an dem man beim Klassentreffen nach vielen Jahren vorbeiläuft, weil er in jeder Beziehung nicht mehr der Alte ist.

Der beste Struff, den es je gab

Struff hat auch ein anderes, aber neues Gesicht, ein erfrischendes Gesicht. Der 29 Jahre alte Struff ist der beste Struff, den es je gab. Charakterlich gereift, vielseitiger, präsenter, emotionaler, mitreißender als Spieler, noch dazu ausgeglichener und glücklicher als frischgebackener Vater eines zwei Monate alten Sohns. Struff wirkt gerade wie einer, der mit sich und der Welt im Reinen ist, der sich auch eine ganz neue Tenniswelt erschlossen hat. „Ich glaube an mich, mehr als je zuvor“, sagt er.

„Er hat eine neue Stufe in seiner Karriere erklommen“, befand DTB-Männerchef Boris Becker nach Struffs triumphalem 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9-Erfolg gegen den Kroaten Borna Coric im Tollhaus French Open. Nächster Gegner: ein gewisser Novak Djokovic, die Nummer eins der Welt, der Beste der Besten im Augenblick.

Keine Angst mehr vor den Platzhirschen

Doch in Ehrfurcht zu erstarren vor den Platzhirschen der Szene, ist Struffs Sache längst nicht mehr: „Wenn ich rausgehen würde, um nur ein ordentliches Spiel zu machen, hätte ich hier nichts zu suchen. Ich will gewinnen. Und ich sehe auch eine Chance.“

Kniefall vor sich selbst: Struff feiert seinen Marathon-Triumph über den Kroaten Coric.

Foto: Frank Molter / dpa

Struff, der Gigant mit dem mächtigen Bumms, besonders beim Aufschlag, war ja immer als leicht drolliger Zeitgenosse verschrien in der Branche. Ein netter, lieber Kerl. Ein guter Kumpel, sehr verlässlich, einer mit auserlesen trockenem Humor. Wenn er sprach, meinte man den Paderborner Kabarettisten Rüdiger Hoffmann zu hören: „Ja, hallo erstmal.“

Immer wieder Rückstände aufgeholt

Aber mit der Gemütlichkeit und Freundlichkeit ist es nun vorbei, jedenfalls auf dem Tenniscourt. Dort, an seinem Arbeitsplatz, zeigt Struff Biss. Beweist Mut und Mumm. Wenn es heiß und brenzlig wird in den Matches, bei den „Big Points“, zieht Struff nicht zurück, sondern erhöht das Risiko. Sein Motto, nicht neu, aber zutreffend: „Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts.“

So wurde er auch zum Schrecken der Favoriten, in den vergangenen, ganz starken Monaten dieser Saison 2019. Und nun auch in Paris – beim Match gegen Coric, den ambitionierten, jungen Kroaten. Vier Stunden und 22 Minuten ackerte und rackerte Struff, holte immer wieder Rückstände auf, machte zwei Breaks im letzten Akt des Krimis wett.

Strapaze über viereinhalb Stunden

Es sei eine „Mörderstrapaze“ gewesen, sagte er. Aber es war auch eine bestandene Reifeprüfung. Ein Match, typisch für den neuen, den besseren, den besten Struff. Den Struff, der sich auf seine Baseballkappe den Slogan „Never quit“ hat aufdrucken lassen – „gib niemals auf“.

In der ersten Turnierwoche trainierten Struff und sein prominenter Landsmann Alexander Zverev regelmäßig miteinander, die beiden Daviscup-Kollegen aus unterschiedlichen Welten. Die Riesen verstehen sich gut, der Sascha sei schon „ein netter Kerl“, bemerkte Struff lapidar, der werde „oft verkannt.“

Auf Augenhöhe mit Kumpel Zverev

Erstmals bewegen sie sich sportlich gefühlt auf Augenhöhe, als gemeinsame Achtelfinalisten. Zverev, Sieger in einer 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2- Achterbahnfahrt gegen den Serben Dusan Lajovic, freute sich demonstrativ mit Struff, er riss in seiner Pressekonferenz die Arme hoch, als er von Struffs Coup erfuhr. „Er hat sich’s mehr als verdient, er ist ein geiler Spieler. Viele wissen das leider gar nicht“, sagte Zverev, der nun gegen den Italiener Fabio Fognini gefordert ist, „und ich kenne niemanden, der Struffi das nicht gönnt.“

Im Live-Ranking rückte Struff nach seinem Einzug in die Runde der letzten 16 erstmals unter die Top 40 der Welt vor, auf Platz 38. Mehr soll noch kommen, mit seinen 29 Jahren beginnt er ja gerade erst, seine Potenziale so richtig auszuschöpfen. „Ich glaube, ich habe das Beste noch vor mir“, sagt Struff.

Besonders auf Rasen viel Potenzial

Gerade auf Rasen hat der Warsteiner noch Reserven, der Mann, der seine Aufschläge meist mit über 200 Stundenkilometern ins gegnerische Feld trommelt. Doch noch gehen die Rutschübungen im roten Sand weiter, nun auch auf ganz großer Bühne in Paris gegen den scheinbar unangreifbaren Djokovic. „Es wird ein großer Tag“, sagt Struff. Vielleicht sogar ein denkwürdiger Tag.