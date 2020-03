Vorerst gibt’s nur noch Gute-Nacht-Tee

Jeder findet seine eigene Art, nach einem langen Tag runterzukommen und so müde zu werden, dass er reif ist, ins Bett zu gehen. Manche trinken ein Glas Rotwein, andere einen Gute-Nacht-Tee. Manche sehen sich einen „Tatort“ an, andere einen Netflix-Serienteil mit Drachen. Oder was Romantisches! Oder sie lesen.

So einer bin ich nicht. Ich hab immer gern Magentasport eingeschaltet, um mir Basketball anzuschauen, Bundesliga, Europapokal, völlig egal. Bis Geist und Körper sich komplett entspannt hatten. Oft spürte ich, dass es so weit war, wenn ich mich bei Mitteldeutscher BC gegen Braunschweiger Löwen aufs Sofa gesetzt hatte und plötzlich irritiert feststellte, dass die Teams andere Trikots anhatten. Beziehungsweise inzwischen Crailsheim gegen Alba Berlin lief. Dann war es höchste Zeit, schlafen zu gehen.

Der Sport steht seit Tagen wegen des Coronavirus still

Das funktioniert nicht mehr, Corona macht’s unmöglich. Die x-te Wiederholung MBC gegen Braunschweig anzusehen, macht nicht müde, sondern sauer. Der Sport, nicht nur Basketball, steht seit Tagen still, überall, lockt nicht mehr Hunderttausende in die Arenen, ist nicht mal mehr als Schlafmittel zu gebrauchen. Und so wird es eine Weile bleiben. Natürlich, es gibt Wichtigeres als Sport in diesen Tagen, darüber will ja niemand diskutieren. Deshalb muss man aber nicht behaupten, es gäbe nichts Unwichtigeres als Sport. Gerade für jemanden wie mich, der seit 35 Jahren tagaus, tagein darüber berichtet und obendrein selbst ein bisschen im Verein Tischtennis spielt. Wie lausig, ist zweitrangig.

Das kollektive „ooch“ in unserem hochmotivierten Kreisligateam war geradezu virtuell spürbar, als unser Käpt’n per WhatsApp mitteilen musste, dass die Saison vorbei sei. Ich bin ehrlich: Seitdem spüre ich so etwas wie Entzugserscheinungen. Frei nach Loriot: Ein Leben ohne „Tschakkaaaa“, den Pingpong-Jubelschrei für Fortgeschrittene, ist möglich. Aber sinnlos.

Sowieso ist alles anders. In unserer Redaktion liefen an manchen Tagen vier Fernseher, damit uns bloß keine Aktion in der Fußball-Bundesliga entging. Da konnte man so herrlich streiten: Foul oder nicht? Stattdessen jetzt: Stille, kein Mensch da, alle im Homeoffice. Mir fehlt das, der Cut ist zu hart. Wenigstens wurde in London noch bis zum Montag um Olympia-Tickets geboxt. In Frankreich waren die Fahrer da schon längst vom Rad gestiegen, in Mexiko die Rallyepiloten aus ihren Autos. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Es gibt keinen TV-Tipp mehr in der Zeitung. Was soll da drinstehen? Wo nix ist, kann niemand was zeigen. Ich kann auch mit meinen sportbegeisterten Kindern nicht mehr fachsimpeln. Da bin ich sprachlos.

Ich habe bloß kein Boot, meine Jogginghose sitzt ein bisschen knapp.

Dankbar wird deshalb momentan jede positive Nachricht aufgenommen. Sorry, natürlich nicht positiv im Sinne von Coronavirus SARS-CoV-2, dem kleinen Mistkerl. Sondern so etwas wie diese Mitteilung vom Landessportbund Berlin. Okay, die allgemeine Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes konnte auch der LSB uns nicht ersparen. Aber Präsident Härtel wies aufmunternd darauf hin, wie wichtig der Sport für das Immunsystem sei. „Wer jetzt allein im Park oder Wald joggt, mit dem Fahrrad fährt, auf Berliner Gewässern rudert oder paddelt, kann etwas für seine Gesundheit tun. Mehrere Wochen ohne Bewegung werden die Lage jedenfalls nicht besser machen“, heißt es da.

Wie recht der Mann hat. Ich habe bloß kein Boot, meine Jogginghose sitzt ein bisschen knapp. Dafür fahre ich sehr gern mit dem Fahrrad zur Arbeit. Zurzeit mache ich Homeoffice.

Trotz allem werde ich mich nicht unterkriegen lassen. Ich tröste mich bei Youtube mit ganz besonderen Momenten aus dem Sport der Vergangenheit. Dem Wembley-Tor. Boris Beckers erstem Wimbledon-Sieg. Mario Götzes lichtestem Moment seines Lebens im Maracana-Stadion. Ich habe auch eine E-Mail an Youtube geschickt, sie möchten doch bitte die schönsten Tore von Hertha BSC in den letzten zehn Jahren in einem Filmchen zusammenfassen. Den werde ich dann wieder und wieder ansehen, wenn ich nach einem langen Arbeitstag runterkommen will. Bis mein Gute-Nacht-Tee endlich ausgetrunken ist.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.