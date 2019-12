Die Krux mit den Trends - Wo Klinsmann ist, da ist Bewegung

Mit Trends ist das ja so eine Sache. Erinnern Sie sich noch an die Nasenpflaster, die in den 1990er-Jahren aufkamen, um die Atmung von Sportlern zu verbessern? Waren damals schwer angesagt unter Profi-Athleten, sind inzwischen aber längst verschwunden, weil ein kluger Kopf darauf hingewiesen hatte, dass man bei körperlicher Anstrengung eh durch den Mund atmet. Dennoch: Zum Trend reichte es trotzdem, wenn auch nur vorübergehend.

Ich muss gestehen: Bei mir lösen Trends regelmäßig Skepsis aus, sei es in der Mode, bei der Ernährung oder bei Alltagsgegenständen. Warum muss man bei Minusgraden mit blanken Knöcheln durch die Gegend marschieren? War die Welt ohne die Eissorte Ziegenmilch-Ricotta-Rhabarberbiomarmelade wirklich schlechter? Und braucht es tatsächlich Handy und App, um in den eigenen vier Wänden das Licht zu managen?

Im Fußball geht es mir nicht anders, zumal sich die Trends dort ja fast im Wochenrhythmus ändern. Nehmen Sie Bayern-Trainer Hansi Flick. Der galt bei den Münchnern zunächst als Notnagel, wurde nach drei guten Spielen aber schon als Erlöser gefeiert. 16:0 Tore in vier Spielen – was für ein Aufwärtstrend! Nur zwei knappe Niederlagen später hat allerdings schon die nächste Hechel-Diskussion Fahrt aufgenommen, diesmal jedoch in die entgegengesetzte Richtung: Wie lange darf Flick noch?

Was den Beliebtheitsgrad von Spielern betrifft, gibt es von jeher nur einen Trend: Verehrt werden vor allem die, die die Tore schießen, es sei denn, sie treffen mal nicht. Bleibt der gerade mal 23 Jahre alte Timo Werner bei RB Leipzig vier Spiele ohne Bude, wird kurzerhand zum Negativtrend gegriffen – natürlich nur, um fünf Spieltage später den größtmöglichen Superlativ auszupacken. Tenor: Neun Tore in fünf Partien, mit diesem Trend knackt er sogar den Rekord von Stürmer-Ikone Gerd Müller! Nur zur Erinnerung: Jener liegt bei 40 Treffern und stammt aus dem Jahr 1972.

Wo Klinsmann ist, da ist Bewegung

Darüber, wie der aktuelle Trend bei Hertha aussieht, gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Für die einen war der trendig anmutende „Klinsi-Effekt“ bereits nach dem ersten Spiel unter Jürgen Klinsmann verpufft (1:2 gegen Dortmund), erst recht, nachdem die anschließende Leistung eher wie ein Rückschritt wirkte. Fragt man indes den Trainer selbst, muss man nach Herthas schmeichelhaftem 2:2 in Frankfurt am vergangenen Freitag von einem „Riesenschritt“ sprechen. Seine Lesart: erst eine gute Leistung gegen den BVB, dann ein Punkt bei der Eintracht, macht zusammen einen klaren Aufwärtstrend! Nun denn.

Zumindest ein Trend wirkt allerdings zeitlos: Wo Klinsmann ist, ist Bewegung, der Schwabe bleibt sich und seiner Umkrempel-Manier auch in Berlin treu. Gerade erst erklärte er via ziemlich trendigem Videochat, dass er die bisherige Planung für die Wintervorbereitung gern über Bord werfen würde. Statt am 2. Januar soll sein Team schon kurz nach Weihnachten wieder auf dem Platz stehen, und dies lieber in Spanien als im fernen Orlando. Dabei gelten die USA unter Bundesligaklubs doch als Modeziel.

Herthas Auslandsvermarktung in den USA

Erst im vergangenen Sommer hatte sich Hertha recht stolz auf eine US-Tour begeben, um dem Trend der besseren Auslandsvermarktung zu folgen. In diesem Winter hätte der Sprung über den großen Teich sogar noch deutlich werbewirksamer verlaufen können, schließlich generiert Klinsmann als früherer US-Nationalcoach automatisch Aufmerksamkeit. Eine Chance, die die Berliner nun wohl ungenutzt lassen werden, aber dafür gewännen Klinsmann und seine Mannschaft mindestens vier Trainingseinheiten, die sonst durch langwierige Flugreisen blockiert worden wären. Wenn das nicht den Trend zum Besseren einläutet, weiß ich’s auch nicht…

Sie merken, es bleibt kompliziert mit den Trends. Vielleicht zur Orientierung nur so viel: Zu früh sollte man ihn nie ausrufen, sondern die Aufmerksamkeit vielleicht lieber auf langfristige Entwicklungen lenken. Schon schießt mir das Wort Nachhaltigkeit durch den Kopf. Soll immerhin im Trend liegen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.