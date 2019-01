Robert Huth ist der Letzte seiner Art

Ich will jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen, aber für die Verwendung eines Zaunes gibt es eine klare Definition. Er trennt Gebiete voneinander, dauerhaft und mit dem Auftrag, ungebetene Gäste fernzuhalten. So will es die reale Welt. Doch seit sich der Homo sapiens zum Homo iOS entwickelt hat und seine vorzugsweise rechte Hand zum Handy mutiert ist, hat sich auch das Einsatzgebiet des Zaunes komplett verändert. Heute bittet er Menschen zu sich, zum virtuellen Schwätzchen und zu jeder Zeit. Ein kleines Zaunsymbol, liebevoll Hashtag genannt, verweist dabei auf das Thema.

Zäunchen dieser Art sind Robert Huth nahezu fremd. Trotz seiner 1,91 Meter ist von dem Hünen wenig zu sehen in den unendlichen Weiten des Internets. Weil er sich nie als Teil eines Universums gesehen hat, in dem goldene Steaks im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit stehen. Das mag mit seiner Herkunft zu tun haben. Robert Huth wurde 1984 in Ost-Berlin geboren, lernte in Biesdorf, später beim 1. FC Union das Fußballspielen. Wer sich mit Union beschäftigt – und so mancher Herthaner hat dies auch schon müssen – wird schnell feststellen, dass der Menschenschlag aus jenem Teil der Hauptstadt eine eigene Ordnung innerhalb der Berliner Norm bildet. Nicht von ungefähr zog es den Abwehrspieler Huth 2001 noch im zarten Alter von 16 Jahren auf die Insel – ganz offensiv und als einen der ersten Deutschen nach dem Fall der Mauer. Schon damals entzog er sich nationaler Aufmerksamkeit.

In seinem eigenen Universum, beim FC Chelsea, wuchs er vom roten Zwerg mit kaum wahrnehmbarem Leuchten zum blauen Riesen, dessen Strahlkraft der gesamten Welt nicht verborgen bleiben konnte. Und schon gar nicht der Nationalmannschaft, in deren Gravitationsfeld er 19 Spiele lang weiter wachsen durfte. Physiker mögen mir die unmöglichen Kausalitäten verzeihen, doch war nicht auch ein WM-Einsatz, 2006 in Berlin gegen Ecuador (3:0), für unmöglich erachtet worden?

Nein, Huth lebte als Profi nicht in einem Paralleluniversum, er lebte immer in der wirklichen Welt. Als Fußballer, der um seine Stärken wusste. Seine Spielweise: robust einfach, aber einfach effektiv. Verteidigen eben, ohne Schnörkel, ohne Kompromisse, ohne Sorge darum, nicht der neuen Verteidiger­gattung „Spieleröffner“ zu entsprechen, sondern der antik anmutenden letzten Verteidigungslinie.

Die Marke Robert Huth wurde auch ohne permanentes „Posten“ von Nachrichten in den sozialen Medien gestärkt: mit drei Meistertiteln in der Premier League, mit 322 Einsätzen in Englands höchster Liga, mehr als jeder andere Deutsche. Und die Konkurrenz ist mit Per Mertesacker, Michael Ballack oder Mesut Özil wahrlich namhaft. Dass Huth 2005 und 2006 bei Chelsea nicht treibende Kraft beim Titelgewinn war – geschenkt. 2016, beim Sensationstriumph von Leicester City, half er als moderner Atlas die Sterne für sich und seine Kollegen vom Firmament zu holen.

Ich will nicht verhehlen, dass Sportler à la Huth mit ihrer Zurückgezogenheit, erst recht mit fast permanentem Boykott diverser sozialer Medien, für uns Journalisten keine sprudelnde Quelle für Geschichten sind. Doch in einer Welt, in der Extrovertiertheit immer mehr Normalität ist, wirkt der Normalzustand zunehmend außergewöhnlich. Somit ist Robert Huth fast schon der Letzte seiner Art, wie sein Karriereende beweist. Keine Pressekonferenz, kein Tamtam, nur eine Reaktion auf die Twitter-Nachricht eines „Beraters“, der ein 18-Monate-Engagement Huths bei Derby County in der englischen zweiten Liga verkündete. „Das könnte buchstäblich nicht weniger wahr sein. Ich habe aufgehört!“, stellte der seit Sommer vereinslose Huth fest. In Klammern fügte er hinzu: „Ich habe nur kein Interview gegeben und darüber geweint.“ Huth ab.

