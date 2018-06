Hertha setzt auf Hometown-Heroes

Berlin. Früher als Kind war Berlin für mich ­immer das Mekka des Konsums. Jedes Jahr zur Adventszeit ging es auf den ­Kudamm, Geschenke kaufen. Berlin stand für Geldausgeben und Spaß. Unsere vorweihnachtlichen Einkaufstouren fielen just in jene Zeit, in der Hertha BSC eine ähnliche Philosophie verfolgte. Geldausgeben gleich Spaß. Die Wechselperioden waren spannend, und die Frage, welchen Star es denn nach Berlin verschlagen würde, trieb ­alle um. Dariusz Wosz war einer der Ersten, es folgten Marko Rehmer, Stefan Beinlich und der grandiose Sebastian Deisler, um nur einige zu nennen.

Wie sich die Zeiten ändern. Der Kudamm ist längst nicht mehr das Zen­trum der Berliner Shoppinghemisphäre. Und Hertha weit davon entfernt, funkelnde Fußballsternchen anzulocken. Wer funkelt, und sei es nur für einen kurzen Moment, der wird weggelockt. Siehe Mitchell Weiser. Fans, die am heutigen Donnerstag beim Trainingsstart nach namhaften Neuzugängen schauen, suchen vergeblich. Die Herren Javairo Dilrosun, Lukas Klünter und Pascal Köpke sind eher was für Branchenkenner. Wer große Namen will, muss den Fernseher einschalten. Die spielen gerade bei der WM in Russland.

Aber ist das wirklich so schlimm? Hertha ist gerade dabei, etwas aufzubauen, was um die Jahrtausendwende nicht oder nur spärlich vorhanden war und letztlich dazu beitrug, dass der eingeschlagene Kurs scheiterte. Dem Klub fehlte eine Berliner Identität. Spieler, mit denen sich die Zuschauer so richtig identifizieren konnten. Jungs aus Spandau, Reinickendorf oder Lichtenrade, deren Biografien eng mit der Stadt verbunden waren. Die gab es, klar. Nur wenn sie es tatsächlich bis zu den Profis schafften, fanden sie ihr Glück meist erst woanders. Benjamin Köhler ist so ein Beispiel oder Thorben Marx.

Hertha setzt auf Spieler aus eigener Akademie

Zu den Kuriositäten unserer globalisierten Welt gehört ja, dass mit dem Vorhandensein scheinbar unbegrenzter Möglichkeiten die Sehnsucht nach dem Großen im Kleinen wächst. Spargel? Gern. Aber bitte aus Beelitz, nicht aus Bangkok. Bei Fußballern ist es ähnlich. Über die eigenen Stadtgrenzen hinaus beliebt sind in der Bundesliga oft Klubs, die auf Spieler aus dem Nachwuchs setzen. Der SC Freiburg ist so ein Beispiel. Stete Einkäufer wie der HSV eher weniger. Ach, der HSV spielt ja nicht mehr in der Bundesliga.

Jedenfalls tat Hertha gut daran, Talenten aus der eigenen Akademie wie Arne Maier und Jordan Torunarigha (obwohl beide genau genommen keine gebürtigen Berliner sind) mehr Spielzeit einzuräumen und das auch offensiv zu verkaufen. ­Trainer Pal Dardai betonte immer wieder, wie sehr er sich auf die Zukunft mit den Jungs freut. Vor allem der Jahrgang der 1999 Geborenen, der im Mai die deutsche ­Meisterschaft der A-Jugendlichen gewann, gilt als besonders talentiert. Wie viele von denen es am Ende tatsächlich in die Bundesliga schaffen, ist eine ­andere Frage.

Wichtiger ist, dass Hertha versucht, mit diesen Spielern zu arbeiten und ­ihnen eine Chance gibt. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Für die Außenwirkung des Klubs wäre das nur förderlich. Erst recht weil er aus einer Stadt kommt, der man andernorts gern auch mal Großmannssucht ­nachsagt.

Welche Wucht das Schaffen einer regionalen Identität entwickeln kann, lässt sich gut in den nordamerikanischen Sportligen verfolgen. Bei globalisierten Franchise-Unternehmen wie den Cleveland Cavaliers oder Dallas Cowboys werden die Hometown-Heros am lautesten bejubelt. Auch die Global Player des Fußball folgen sehr strikt dieser Linie. Zu allen Zeiten steht oder stand immer mindestens ein Katalane oder Madrilene von Rang im Fußball-Kader des FC Barcelona oder Real Ma­drid. Zeit für Hertha, es den Großen nachzumachen.

Sebastian Stier, Fußballreporter

Foto: Reto Klar

