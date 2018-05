Fußball schauen: Die Zukunft ist mobil

Russland gegen Saudi-Arabien: Das ­Eröffnungsspiel der Fußball-WM überträgt die ARD. Die erste ­Partie der deutschen Mannschaft am 17. Juni gegen Mexiko wird im ZDF gesendet – ebenso das Finale am 15. Juli. Genießen Sie dieses Turnier. Alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen – mit der ­neuen Saison sind diese Zeiten vorbei.

Derzeit touren Vertreter von Sky und DAZN (gesprochen: ­da-sohn) durch Deutschland und stellen die Modelle vor, wie wir in Zukunft Fußball schauen. Um es vorweg zu nehmen, dieses Thema wird uns die gesamte Saison 2018/19 begleiten. Der Grund: Die bisherige Übersichtlichkeit – ob Champions League, Europa League, Bundesliga, Sky hielt die Rechte, darüber hinaus gab es einiges in ARD und ZDF – diese Übersichtlichkeit war gestern. Genau ­genommen vorgestern. Weil bereits seit August 2017 mit Eurosport 2 (und im Internet dem Eurosport Player) ein ­dritter Anbieter mit im TV-Boot sitzt.

Morgen gibt es reichlich Vielfalt. Mir gefällt die Vielfalt. Weil jeder Kunde entscheidet, was er sehen will. Was er sieht, heißt: Wofür er sein Geld ausgibt. Ich weiß aber aus hitzigen Diskussionen im Blog Immerhertha, dass viele ­Fernsehzuschauer die Zeiten eines Monopols, wie es Sky lange besessen hat, bequemer fanden.

Aber es hilft nichts. Ob beim TV-Bezahlsender Sky oder den Streamingdiensten DAZN und Eurosport-Player – wer live möglichst viel sehen will, braucht bei jedem der drei Anbieter ein Abonnement. Und ja: Wer alle Abos abschließt, bezahlt mehr als bisher.

Digitalisierung verändert Medienkonsum

Hier soll es nicht um Preisstruktur oder Vertragslaufzeiten ­gehen (bei Sky werden derzeit 29,99 Euro pro Monat fällig, bei DAZN 9,99 Euro, beim Eurosport-Player 6,99 Euro). Da ist jeweils das Kleingedruckte genau zu studieren. Das eigentlich Spannende: Die Digitalisierung verändert unseren Medienkonsum. Das lineare Fernsehen verliert mehr und mehr an Gewicht. Bei DAZN und dem Eurosport-Player entscheidet der Kunde, wann er schaut und auf welchem Gerät. Die Trends beim Live­stream: Mehr als 50 Prozent der Nutzer verfolgen ihre Sendungen auf einem mobilen Gerät (Tablet/Smartphone). Andrerseits gilt nach wie vor die Faustregel, dass die meiste Zeit auf dem größten verfügbaren Bildschirm geschaut wird. Daheim ist das in der Regel der Fernseher im Wohn­zimmer, falls der ­internetfähig ist.

Die Digitalisierung ist bisher vor allem bei Fußball-Anhängern angekommen, die 40 Jahre und jünger sind. Keine Frage, die Zukunft ist mobil. Unabhängig davon, ob die neue Vielfalt gefällt, sie ereilt auch uns Ältere, wie den ­Autor dieser Kolumne. So wird Sky von den 138 Partien der kommenden Champions-League-Saison nur 34 exklusiv übertragen, DAZN aber 110. Die beiden Unternehmen haben einen komplizierten Schlüssel ausgearbeitet, wer bei jedem Spieltag den ersten Zugriff hat. Dieses Recht ändert sich von Spieltag zu Spieltag, von K.o.-Runde zu K.o.-Runde. Außerdem gibt es eine "german rule". Demnach hängt das Zugriffsrecht etwa in Achtel- und Viertelfinale davon ab, ob ein deutscher Klub dabei ist oder zwei oder drei oder vier.

Und noch eine Änderung: Damit die vielen Spiele der Hochleistungskicker wie Neymar, Ronaldo oder Thomas Müller auf genügend Sendezeit verteilt werden, gibt es statt einer ­Anstoßzeit (bisher 20.45 Uhr) nun zwei Termine: So wird die Königsklasse am Dienstag und Mittwoch jeweils um 18.55 Uhr und um 21 Uhr angepfiffen.

Wer keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und kein Abo bei einem Bezahl-Anbieter abschließen will, dem bleibt die Möglichkeit, sich mit Kumpels in einer Fußballkneipe seiner Wahl zu treffen. Das Sky-Angebot hier ist schon länger etabliert. Auch DAZN verspricht, rechtzeitig zum Start der Champions League eine Gastro-Lösung anzubieten.

P.S.: Haben wir schon über die Europa League gesprochen? Da verteilen sich die Rechte zwischen DAZN (190 Spiele) und RTL oder Nitro (15).

Uwe Bremer, Fußball-Reporter

Foto: Reto Klar

Mehr zum Thema:

Warum der Bezahlsender Sky für mehr als Fußball stehen will

Fußball-WM 2018: Hier gibt es Public Viewing in Berlin

Von Autokorso bis TV: Alles Wissenswerte zur WM 2018

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.