Berlin. In Berlin bleibt der Protest gegen den geplanten Investoren-Deal der DFL friedlich, führt aber zu einem kuriosen Moment.

Es war ein Bild, das es an diesem Wochenende in jedem deutschen Fußball-Stadion gab und geben wird. Protest gegen den geplanten Investoren-Deal der Deutschen Fußball-Liga (DFL). So auch bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion.