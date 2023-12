Berlin. Hertha BSC bestreitet die letzte volle Trainingswoche ein wenig lädiert. Für das Trainingslager hofft Pal Dardai jedoch auf Comebacks.

Wie momentan viele Berliner ist auch Hertha BSC in den letzten Tagen vor Weihnachten ein wenig von einer Krankheitswelle gezeichnet. „Halb Berlin ist gerade krank mit Schnupfen und so weiter, da müssen wir ein bisschen aufpassen“, sagt Pal Dardai, Trainer des Fußball-Zweitligisten. Auch in seiner Mannschaft hat es zwei Spieler erwischt: „Smail Prevljak hat diese Woche noch gar nicht trainiert und Bilal Hussein ist auch krank“, so Dardai am Donnerstag.