In der Sonne Spaniens soll Hertha BSC dem Aufstieg näher kommen

Spanien statt Florida: Hertha nutzt die Winterpause und will sich im Januar in der Nähe von Alicante auf die Rückrunde vorbereiten.

Berlin. Die ersten Flocken sind gefallen. Und damit rückt auch die Winterpause im deutschen Fußball näher. Hertha BSC bestreitet sein letztes Spiel in der Hinrunde der Zweiten Liga am 16. Dezember gegen den VfL Osnabrück. Danach geht es für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai in den Weihnachtsurlaub – bis zum 3. Januar.

Am Montag veröffentlichte Hertha einen ersten Fahrplan für die Vorbereitung auf die Rückrunde. Nach dem Trainingsauftakt auf dem Olympiagelände steht am 6. Januar das erste Testspiel an. Der FC Erzgebirge Aue ist um 14 Uhr zu Gast im Stadion auf dem Wurfplatz. Einen Tag später geht es für den blau-weißen Reisetross ins Trainingslager.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kein Langstreckenflug für Hertha BSC

War das Ziel im vergangenen Januar noch die Sonne Floridas und die IMG Academy in Bradenton, müssen die Berliner in dieser Saison keinen Langstreckenflug auf sich nehmen. Hertha wird in Spanien, in der Nähe von Alicante eine Woche lang für einen gelungenen Rückrundenstart arbeiten. „Die Bedingungen vor Ort sollen uns dabei helfen, dass sich unsere Mannschaft konzentriert auf die Rückserie und die anstehenden sportlichen Herausforderungen vorbereiten kann“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. Weitere Testspiele vor Ort sind in Planung.

Am 14. Januar geht es zurück nach Berlin. Eine Woche später, am 21. Januar, wartet dann der 18. Spieltag in der Zweiten Liga – mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, Sky).

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.