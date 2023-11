Hertha BSC freut‘s: Nationalspieler Tabakovic mit Rückenwind

Berlin. Von seinem ganz persönlichen Meilenstein war am Montagmittag noch nichts zu sehen. Die Farben von Hertha BSC bestimmten das Instagram-Profil von Haris Tabakovic. Ein Bild im Trikot der bosnischen Fußball-Nationalmannschaft suchte man vergeblich.

Es dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis das Debüt in der Auswahl seiner neuen sportlichen Heimat, die der Berliner Stürmer vor ein paar Wochen gefunden hatte, als er die Schweiz hinter sich ließ und zum bosnischen Verband wechselte, auch in den sozialen Medien verewigt wird. Farblich würde es nicht stören.

Tabakovic verdient sich Einsatz mit Leistungen bei Hertha BSC

Das Trikot, das der 29-Jährige am vergangenen Donnerstag bei seiner Premiere in der EM-Qualifikation gegen Luxemburg trug, war ebenfalls blau und weiß. Tabakovic stand sofort in der Startelf – konnte das 1:4, genau wie Teamkollege und Landsmann Smail Prevljak, aber nicht verhindern. Das EM-Ticket ist für den Fünften der Gruppe J sowieso außer Reichweite.

Herthas Toptorjäger ist jetzt trotzdem Nationalspieler. Nach Jahren des Wartens hat er sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Auch dank seiner Leistungen beim Hauptstadtklub, wo er mit zwölf Treffern nicht nur die vereinsinterne, sondern auch die ligaweite Torschützenliste anführt.

Pekarik sichert sich EM-Ticket mit der Slowakei

Auch wenn es im zweiten Qualifikationsspiel am Sonntag gegen die Slowakei (und Teamkollege Peter Pekarik, der schon am Donnerstag die Teilnahme an der EM im kommenden Sommer in Deutschland gesichert hatte) weder für einen Sieg (1:2) noch für einen Einsatz reichte, dürfte Tabakovic mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zurück nach Westend kommen.

Trainer Pal Dardai wird‘s freuen. Der Ungar braucht für das Auswärtsspiel am kommenden Freitag gegen den Tabellenvierten Hannover 96 (18.30 Uhr, Sky) die Qualitäten seines Torjägers, um nach zwei Unentschieden in Folge wieder in die Erfolgsspur zu finden.

