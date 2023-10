Wie wichtig ein Sieg im Pokal für Hertha BSC wirklich ist

Hertha BSC will auch am Mittwoch wieder vor der Ostkurve feiern - dann den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals.

Berlin. Pal Dardai hat große Erwartungen an den Mittwoch. Der Trainer von Hertha BSC will Geschenke sehen, wenn der FSV Mainz 05 zum Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals ins Olympiastadion kommt (20.45 Uhr, Sky). Nicht im sportlichen Sinne, sondern wortwörtlich genommen. „Marco soll nicht vergessen, ein paar Geschenke mitzubringen“, so Dardai. „Marvin Plattenhardt (Herthas ehemaliger Kapitän, Anm. d. Red.) hat mir zum Schluss ein Paar Schuhe geschenkt, als Dankeschön für unsere gemeinsame Arbeit. Aber Marco ist einfach weggegangen. Ich warte immer noch. Also: Hallo Marco! Bitte nicht vergessen.“

Marco. Das ist Marco Richter. Der einstige Profi des Berliner Fußball-Zweitligisten, der sich kurz vor Ende der Transferphase Ende August aus der Hauptstadt verabschiedet hatte. Obwohl er kurz vorher noch zum Kapitän der Blau-Weißen gemacht worden war. Ein Abgang, der irgendwie einen faden Nachgeschmack hinterlassen hatte. Aber sportlich erwartbar war.

Knapp 650.000 Euro hat Hertha BSC im DFB-Pokal schon kassiert

Richter wollte zurück in die Bundesliga. Aber so richtig glücklich hat ihn der Wechsel in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt noch nicht gemacht. Sechs Einsätze in acht Spielen, nur einmal in der Startelf, kein Tor, keine Vorlage und am vergangenen Freitag stand der 25-Jährige nicht mal im Kader. Eine Entscheidung, die Trainer Bo Svensson inhaltlich begründete. „Es gab ein paar Forderungen an ihn. Er hat sich gut verhalten danach, jetzt geht es weiter“, so der Däne. Ob Richter in Berlin dabei ist, ließ der Mainzer Coach offen.

Auf Geschenke muss Pal Dardai aber trotzdem nicht verzichten. Allein für das Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal kassiert Hertha 431.200 Euro. Geld, das die Berliner in ihrer wirtschaftlich prekären Situation gut gebrauchen können. „Sportlich hat das Spiel einen Riesenwert“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. „Aber der wirtschaftliche Rahmen und das Weiterkommen würden auch zusätzliche Einnahmen bedeuten. Deswegen ist das ein Punkt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Jede Runde kann uns helfen.“

In der ersten Runde hatte jeder Klub 215.600 Euro bekommen. Für das Erreichen des Achtelfinals würde der DFB sogar 862.400 Euro nach Westend überweisen. Das wären insgesamt 1,5 Millionen Euro, die den Weg der Konsolidierung beim Hauptstadtklub ein wenig einfacher beschreiten lassen. Die Prämien für den Einzug ins Viertelfinale (1.724.800 Euro) und ins Halbfinale (3.449.600 Euro) würden die finanzielle Schieflage ein weiteres kleines Stück begradigen.

Der Traum vom Finale liegt für Hertha BSC in weiter Ferne

Wie weit die Planung von Herthas Verantwortlichen geht, verriet Sportdirektor Weber nicht. Dafür baute Trainer Dardai gleich selbst Druck auf und ließ das Wörtchen „Finale“ fallen. Eine Sehnsucht, die sie bei Hertha schon so viele Jahrzehnte haben. Die nach den vergangenen Krisenjahren aber wohl nicht zeitnah erfüllt wird. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, so immerhin die Marschroute von Weber.

Ein Sieg gegen den Tabellenletzten der Bundesliga wäre aber nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht von Vorteil. Nach dem 3:1 gegen Paderborn am Wochenende stimmt die Richtung beim Zweitliga-Neunten wieder. Ein erfolgreiches Kräftemessen mit einem Bundesligisten würde das Selbstvertrauen noch einmal stärken, würde zeigen, dass sich die Mannschaft auf dem richtigen Weg befindet.

„Sich mit Erstliga-Teams zu messen, gibt auch einen Schubs“, weiß Chefcoach Dardai. Und anders als beim 5:0 in der ersten Runde bei Regionalligist Carl Zeiss Jena „sind wir diesmal nicht der Favorit. Diesmal jagen wir den Erstligisten“. Einen Erstligisten, der enorm angeschlagen anreist.

Dardai sieht Duell mit Mainz auch als Test

Die Svensson-Elf hat in dieser Saison noch kein Bundesliga-Spiel gewonnen, steht mit drei Pünktchen am Tabellenende und hadert mit der aktuellen Lage. Eine Situation, die sie bei Hertha aus der Vergangenheit kennen. Und deshalb nicht unterschätzen. „Uns interessiert nicht, dass sie Letzter sind. Das täuscht ein bisschen“, erklärte Dardai. „Sie sind dynamisch, körperlich, robust, haben alles, was dazu gehört. Die erste Liga ist schneller, da müssen wir noch besser stehen, die Räume eng halten. Das ist auch ein guter Test, weil mir die Defensive am Wochenende nicht gefallen hat.“

Toni Leistner, der am kommenden Sonntag in der Liga bei Hansa Rostock (13.30 Uhr, Sky) gelb-rot gesperrt fehlt, wird dabei vorangehen müssen. „Die Fans haben den Traum von der nächsten Runde“, weiß der Kapitän der Berliner. „Wir treffen auf einen angeschlagenen Erstligisten, und wir wollen diese Verunsicherung ausnutzen.“ Sie könnte schließlich ein Geschenk für Hertha sein.

