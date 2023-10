Zweimal Rot und Eigentor: Hertha BSC verliert Spektakel beim Club

Hertha BSC (hier mit Fabian Reese, r.) und der 1. FC Nürnberg hatten sich am Sonntag nichts zu schenken.

Berlin/Nürnberg. Hertha BSC hat den dritten Auswärtssieg in Folge verpasst. Am Sonntag verlor der Berliner Fußball-Zweitligist mit 1:3 (1:0) im Max-Morlock-Stadion beim 1. FC Nürnberg und muss den Club in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Mit weiterhin zwölf Punkten rutschte der Hauptstadtklub auf Rang elf.

Nach einer Viertelstunde hatte Smail Prevljak die Gäste aus der Hauptstadt mit seinem vierten Saisontor in Führung gebracht (15. Minute). Herthas Keeper Tjark Ernst verhinderte vor der Pause den Ausgleich, als er einen Elfmeter von Nürnbergs Can Uzun parierte (37.).

Erst Rot für Kempf, dann für Nürnbergs Marquez

Nach einer offensiven Druckphase der Hausherren fiel das 1:1 dann aber doch. Nach einer Ecke zog Jens Castrop aus spitzem Winkel ab und netzte ein (56.). Das wahre Spektakel folgte aber erst noch. In der 66. Minute sah Marc Kempf die Rote Karte, nachdem der VAR eine Notbremse gegen Goller erkannte hatte.

In Unterzahl folgte der zweite Gegentreffer des Nachmittags – durch ein Eigentor von Hertha-Kapitän Toni Leistner, der eine Flanke von Benjamin Goller ins Netz rutschte (72.). Es dauerte allerdings nur zwei Minuten, bis zumindest personell wieder Gleichstand herrschte. Ivan Marquez sah ebenfalls die Rote Karte, nachdem er Marten Winkler in Strafraumnähe gefährlich weggegrätscht hatte (74.).

Heimspiel gegen Paderborn am kommenden Wochenende

Doch statt auf den Ausgleich zu drängen, kassierten die Berliner den dritten Nackenschlag. Nach einem Schuss von Nathaniel Brown verschätzte sich Hertha-Keeper Ernst, der Ball prallte an den Pfosten, von wo ihn Daichi Hayashi im Netz versenkte (84.). 1:3 aus Gästesicht. Ein Ergebnis, das sich auch in acht Minuten Nachspielzeit nicht mehr drehen ließ.

Am kommenden Wochenende empfangen die Berliner den SC Paderborn im Olympiastadion (Sonnabend, 13 Uhr, Sky).

