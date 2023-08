Keine Tore, keine Punkte: Hertha BSC verliert auch zu Hause

Im ersten Heimspiel der Zweitliga-Saison kassiert Hertha BSC die zweite Niederlage. Wiesbaden erzielt das 0:1 in letzter Minute.

Auch Fabian Reese hatte etliche Chancen für Hertha BSC, der Ball landete am Freitagabend aber nicht im Netz.

Berlin. Hertha BSC müht sich auch zu Hause: Der Berliner Fußball-Zweitligist hat am Freitagabend auch das erste Heimspiel der Saison verloren. Nach dem 0:1 bei Fortuna Düsseldorf in der Vorwoche zum Auftakt folgte ebenfalls ein 0:1 (0:0) gegen Drittliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden im Olympiastadion.

Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit war es Lasse Günther, der den Ball nach einer Ecke mit Hilfe des Pfostens über die Linie bugsierte (90.+2). Für Hertha reichte es nicht für einen Treffer. Dabei hatte Trainer Pal Dardai in der zweiten Hälfte gleich auf zwei neue Stürmer gesetzt. Haris Tabakovic war schon im ersten Durchgang für den verletzten Florian Niederlechner (Muskelbeschwerden) gekommen (42. Minute). Smail Prevljak feierte in der 69. Minute sein Debüt im blau-weißen Trikot. Doch trotz der vorhandenen Offensiv-Power blieb der Torerfolg aus.

