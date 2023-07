Hertha BSC kassiert gleich zum Auftakt einen Rückschlag - Pleite in Düsseldorf

Düsseldorf. Hertha BSC hat zum Start in die neue Saison in der Zweiten Liga eine Niederlage kassiert. Am Sonnabend gab es für den Absteiger aus der Fußball-Bundesliga ein 0:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf. Daniel Ginczek hatte per Kopfball für die Gastgeber vom Rhein eingenetzt (51. Minute).

Bei den Berlinern hatten Fabian Reese, Jeremy Dudziak und Toni Leistner ihr Pflichtspiel-Debüt gefeiert. Auch Palko Dardai, der erst in dieser Woche zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war, kam zu seiner Premiere im Hertha-Trikot. Der älteste Sohn von Trainer Pal Dardai ersetzte nach 29 Minuten Marten Winkler auf dem rechten Flügel, der umgeknickt war.

Hertha BSC mit drei Dardais auf dem Rasen

In der zweiten Hälfte durfte dann auch Bence Dardai zum ersten Mal bei den Profis ran. Der 17-Jährige kam für Pascal Klemens (79.) und komplettierte das Dardai-Trio auf dem Rasen – ein geschichtsträchtiger Moment.

Am kommenden Freitag geht es für den blau-weißen Hauptstadtklub mit dem ersten Heimspiel der Saison weiter. Dann ist Wehen Wiesbaden im Olympiastadion zu Gast (18.30 Uhr, Sky).

Ausführlicher Bericht in Kürze.

