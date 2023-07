Vervollständigt Palko Dardai Familien-Quartett bei Hertha BSC?

Palko Dardai spielte drei Jahre lang bei Fehervar FC in der ungarischen Liga.

Berlin. Es war nicht unbedingt die Meldung, die man aus dem Umfeld von Hertha BSC erwartet hatte. Derry Scherhant hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis 2027 verlängert und bleibt langfristig in Westend. Man traue dem 20-Jährigen jetzt den nächsten Entwicklungsschritt zu, wie es in einer Vereinsmitteilung hieß.

Die Vertragsverlängerung mit dem offensiven Allrounder passt zum Berliner Weg, den die Verantwortlichen in Westend beschreiten wollen. Eigengewächse gelten als wichtiger Teil der Zukunft, abwandernde Talente sollen der Vergangenheit angehören. Da ist die Bindung von Scherhant als klares Signal zu verstehen, nachdem der gebürtige Berliner im Sommer schon das Interesse in England geweckt haben soll.

Palko Dardai kann Hertha BSC auf vielen Positionen helfen

Trotzdem hätte in der Meldung vom Montagabend eigentlich auch gut und gern ein anderer Name stehen können. Palko Dardai. Der älteste Sohn von Trainer Pal soll schließlich kurz vor einem Wechsel zurück zu Hertha stehen, die Unterschrift nur noch Formsache sein.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

• Herthas Reese: „Da wächst gerade richtig was zusammen.“

• So kompliziert ist die Kapitänsfrage bei Hertha BSC.

• Gersbecks Ende: Herthas größte Lovestory wird zur Farce.

Sportlich macht dieser Transfer enorm viel Sinn. Der 24-Jährige, der in Berlin ausgebildet wurde und die Hauptstadt 2020 verließ, um in der ungarischen Heimat bei Fehervar FC sein Glück zu versuchen, ist vielseitig einsetzbar, kann auf den Flügeln und im offensiven Mittelfeld spielen. Also überall dort, wo Hertha aktuell noch Bedarf hat.

Zudem soll Dardai für eine mittlere sechsstellige Summe zu haben sein, da der ungarische Tabellenzehnte laut „Kicker“ wegen des Ausstiegs des Hauptsponsors zu Spielerverkäufen gezwungen war. In der vergangenen Saison absolvierte Palko Dardai 35 Partien in Liga und Conference-League-Qualifikation, erzielte dabei sieben Tore und 14 Assists.

Drei Brüder im Team, der Vater als Trainer – eine einmalige Kombination?

Einen Beigeschmack hat die Verpflichtung trotzdem. Das Wörtchen „Vetternwirtschaft“ war mancherorts zu lesen. Mit Palko hätte Trainer Dardai alle drei Söhne unter sich vereint. Marton (21) spielt schon länger eine größere Rolle bei den Profis, Bence (17) absolviert in diesem Sommer die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft, dürfte in der kommenden Saison auch sein Debüt in der Zweiten Liga feiern.

Hören Sie auch die neue Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Drei Brüder in einem Team, dazu der Vater als Trainer – eine Konstellation, die es im deutschen Fußball so auch noch nicht gegeben hat. Zumindest nicht in den höheren Klassen. Chefcoach Dardai hat allerdings schon häufig betont, dass es für ihn keinen Unterschied macht, ob da sein Sohn vor ihm steht oder ein anderer Spieler aus seiner Mannschaft.

Verpflichtung des Allrounders steht kurz bevor

Eine Aussage, die der 47-Jährige in der kommenden Saison bestätigen muss, wenn zwei bis drei seiner Sprösslinge für den blau-weißen Hauptstadtklub auflaufen sollten. Erst mal sind es noch zwei, wobei Bence Dardai in der näheren Zukunft wohl eher wieder für die U19 des Vereins auflaufen wird.

Ob der dritte Bruder im Bunde beim Saisonstart am kommenden Sonnabend bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, Sport1 und Sky) dabei sein wird, ist offen. Die Verpflichtung wird wohl zeitnah folgen, fraglich ist nur, ob Palko Dardai dann auch die nötige Fitness mitbringt. Anpassungsschwierigkeiten in der Arbeit mit dem Trainer dürften jedenfalls ausbleiben.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.