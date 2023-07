Das unsäglichste Transfer-Kapitel bei Hertha BSC endet

Zell am See. Es ist das Ende keiner Ära: Krzysztof Piatek verlässt Hertha BSC und wechselt in die Türkei zu Başakşehir FK, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend bekannt gab. „Wir haben gemeinsam mit Krzysztof eine gute Lösung gefunden und wünschen ihm bei seinem neuen Klub sportlich und persönlich alles Gute“, verabschiedete Sportdirektor Benjamin Weber den 28-Jährigen.

Der Stürmer, der in der vergangenen Saison zur US Salernitana ausgeliehen war, galt wie etliche andere Profis als Verkaufskandidat, sollte dringend benötigte Einnahmen in die klamme Kasse spülen. Laut „Kicker“ soll Hertha allerdings keine Ablösesumme kassieren, stattdessen spätere Bonuszahlungen bekommen.

Piatek konnte Erwartungen in Berlin nie erfüllen

Immerhin sparen die Berliner ab sofort das horrende Gehalt des Polen, der zu den Topverdienern beim Hauptstadtklub zählte. Nach Informationen der „Bild“ kassiert Piatek drei Millionen Euro im Jahr. Gehaltssphären, die sich Hertha nicht mehr leisten kann.

„Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen und den Fans für meine Zeit in Berlin bedanken und wünsche dem Verein für die Zukunft viel Erfolg“, erklärte Piatek, der seit seinem Wechsel im Januar 2020 für 24 Millionen Euro Ablöse nur 58 Pflichtspiele bestritt, dabei 13 Mal traf.

Hertha BSC präsentiert bereits neuen Stürmer

Die großen Hoffnungen, die man bei Hertha in den polnischen Nationalstürmer gesetzt hatte, wurden nie erfüllt. Hinzu kam, dass man in den vergangenen Transferperioden nie einen Abnehmer für Piatek fand. Stattdessen wurde der Angreifer erst nach Florenz verliehen, in der letzten Spielzeit dann nach Salerno. Jetzt verlässt der Pole Berlin endgültig.

Und für Hertha endet ein unsägliches Kapitel Transfergeschichte. Am Vormittag hatten die Berliner bereits einen neuen Stürmer vorgestellt. Smail Prevljak wechselte ablösefrei in die Hauptstadt und stand am Dienstag bereits mit seinen neuen Teamkollegen im Trainingslager in Zell am See auf dem Platz.

