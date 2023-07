Wechselt Tousart von Hertha BSC zu Union Berlin?

Berlin. Was Hertha BSC kann, das kann Union Berlin offenbar schon lange. Wie der „Kicker“ berichtet, soll der Fußball-Bundesligist aus Köpenick an Lucas Tousart interessiert sein. Der 26 Jahre alte Franzose ist nicht mit ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich gereist, hält sich im Moment auf dem Schenckendorffplatz fit.

Nach Herthas Abstieg in die Zweite Liga galt der Mittelfeldspieler, der im Winter 2020 für die Rekordsumme von 25 Millionen Euro von Olympique Lyon kam, als Anwärter auf einen Wechsel. Die möglichen Einnahmen aus einem Verkauf von Tousart sollen dem blau-weißen Hauptstadtklub dabei helfen, einen Transferüberschuss zu erzielen.

Union Berlin mit ausreichend Personal im Mittelfeld

Dass aber ausgerechnet Stadtrivale Union anklopft und Tousart verpflichten will, kommt überraschend. Im defensiven Mittelfeld hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer eigentlich keinen Bedarf, mit Rani Khedira und Sommer-Zugang Alex Kral zwei spielstarke Profis. Im zentralen Mittelfeld kommen noch Andras Schäfer, Janik Haberer, Aissa Laidouni und Morten Thorsby hinzu – plus Neuverpflichtung Brenden Aaronson.

Laut „Kicker“ soll der Wechsel von Tousart noch nicht fix sein, beide Seiten seien aber schon recht weit in Sachen Einigung. Sportlich wäre der Transfer zumindest von Spielerseite nachvollziehbar. Bei Union könnte der Rechtsfuß weiterhin erstklassig spielen und sich zudem auch in der Champions League beweisen. Bei Hertha ließ Tousart in der vergangenen Saison seine Qualität immer mal wieder aufblitzen, blieb allerdings auch allzu oft unter seinen Möglichkeiten.

Wie reagieren die Berliner Fan-Lager?

Ein Wechsel des Berliners zu Union wird wohl auch die Fanlager beschäftigen. Als Ex-Unioner Toni Leistner vor gut eineinhalb Wochen zu Hertha ging, war das Echo beim Berliner Anhang riesig – vor allem auf der blau-weißen Seite negativ. Ein umgekehrter Transfer könnte nun in Unions Fanszene für reichlich Unruhe sorgen.

