Hertha BSC: Dardai meckert über seine „Muppet Show“

Zell am See. Zweites Testspiel im Trainingslager in Österreich, erste Niederlage: Einen Tag nach dem 2:1 gegen RWD Molenbeek hat Hertha BSC am Sonntag in Saalfelden mit 0:1 (0:0) gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen verloren.

Mit seiner ersten Elf auf dem Rasen bot der Fußball-Zweitligist aus Berlin eine ansehnliche erste Hälfte. „Die erste Halbzeit war wirklich gut. Ich bin zufrieden, du konntest erkennen: Das ist Hertha BSC. Aber wo sind die Tore?“, fragte sich Trainer Pal Dardai. „Das hätte 4:1 für uns sein können.“

Hertha BSC vergibt in Hälfte eins vier Großchancen

War es aber nicht, weil Marco Richter (2. und 3. Minute), Florian Niederlechner (28.), Marten Winkler (31.) und Fabian Reese (42.) knapp verpassten. Stattdessen kassierte Hertha dann in Durchgang zwei das Gegentor. Und das missfiel Chefcoach Dardai besonders.

„Wie wir das Tor kassieren, ist wie in der Muppet Show. Das war ein halbes Geschenk“, meckerte Dardai. Keeper Tjark Ernst hatte beim Schuss von Michel-Ange Balikwisha unglücklich ausgesehen, stellte zwar seinen Körper rein, konnte den Ball nach einem Eckball aber nicht abfangen. Das nutzte Antwerpens Angreifer, um das Tor des Tages zu erzielen (52.).

Maza am Montag zum MRT, Uremovic mit bandagiertem Oberschenkel

„Das können wir uns nicht leisten. Da müssen wir uns verbessern“, so Dardai. Für Jungtorhüter Ernst gab es allerdings keinen Rüffel. „In diesem Alter soll er so etwas machen, damit er lernt“, erklärte der Trainer. „Aber dass der zweite Ball nicht zu uns kommt, ist ärgerlich. Da fehlt die Frische.“

Die sollen sich die Spieler am Montag wiederholen. Dann ist nach dem Testspiel-Doppelpack Regeneration angesagt. Auch für die Profis, die am Sonntag angeschlagen fehlten. Wilfried Kanga verpasste die Partie gegen Mark van Bommels Truppe mit Ellbogenproblemen, Ibrahim Maza hatte am Sonnabend einen Schlag aufs Knie bekommen und soll am Montag zum MRT, um eine Meniskus-Verletzung auszuschließen. Eliyas Strasner ist krank.

Wie es bei Filip Uremovic weitergeht, ist offen. Der Innenverteidiger musste am Sonntag in der zweiten Hälfte mit bandagiertem Oberschenkel ausgewechselt werden. Viel deutet auf eine Muskelverletzung hin.

