Hertha BSC: Polizei ermittelt gegen Spieler

Im Trainingslager im österreichischen Zell am See rückte die Polizei bei Hertha BSC an. Das war passiert.

Die Profis von Hertha BSC trabten am Mittwochnachmittag zum ersten Mal über den Rasen des Alois-Latini-Stadions in Zell am See.

Ein Spieler von Hertha BSC ist im Trainingslager im österreichischen Zell am See von der Polizei festgenommen worden. "Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können", teilte der Hauptstadtklub am Sonntag mit.

Was war passiert? Laut Informationen der BILD, die zuerst berichtet hatte, war am Samstagabend mindestens ein Hertha-Spieler in einem Gasthof anwesend. Dort soll die Lage dann eskaliert sein. Es soll auch eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hat. Warum es zu einem Streit kam, ist bislang unklar.

Herthas Torhüter Marius Gersbeck.

Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Am Sonntagmorgen nahm die Polizei den Spieler im Teamhotel in Gewahrsam. Dabei soll es sich laut der Zeitung um Torwart Marius Gersbeck handeln. Mittlerweile soll der 28-Jährige wieder im Teamhotel sein. Die Polizei in Zell am See teilte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit, dass in der Wache des Urlaubsortes "beide Arrestzellen leer" seien.

Hertha BSC - mehr zum Thema:

Hertha holte Marius Gersbeck vom Karlsruher SC zurück

Hertha BSC hatte Gersbeck per Vertragsoption vom Karlsruher SC zurückgeholt. "Der Bauch hat von Anfang an Ja gesagt. Der Kopf zeigt auch auf, was man hatte. Das war ein gesicherter Stammplatz. Ich kann an Karlsruhe überhaupt nichts aussetzen. Aber es gibt einen Verein, der für mich über dem steht und eine Stadt, die über dem steht, und das ist Berlin. Deswegen ging das vor", sagte der 28-Jährige über seine Rückkehr.

Gersbeck stand als Jugendlicher in der Ostkurve im Olympiastadion. Die Kontakte zu der organisierten Fan-Szene sind trotz der Profi-Karriere nicht abgerissen. "Das trenne ich voneinander. Das sind nicht Ultras, sondern Freunde", betonte der Schlussmann.

Auch zu Hertha-Präsident Kay Bernstein, der früher ein führender Fan-Vertreter war, habe er einen guten Kontakt. Über dessen Wahl zum Vereinschef im Vorjahr habe er sich gefreut. "Er hat das, was sich der Fan wünscht. Er wird immer im Sinne des Vereins handeln", sagte Gersbeck über Bernstein.