Sieg gegen Molenbeek: Ein Duo trumpft bei Hertha BSC auf

Zell am See. Das Tempo war hoch, die Temperaturen auch: Hertha BSC hat das erste von drei Testspielen im Trainingslager in Österreich gewonnen. Am Sonnabend gab es im Steinbergstadion in Leogang ein 2:1 (2:1) gegen den belgischen Aufsteiger RWD Molenbeek.

„Es war schwer für die Jungs bei dieser Hitze. Aber ich bin schon sehr zufrieden, was die Abläufe angeht“, sagte Trainer Pal Dardai, der abgesehen von Torhüter Tjark Ernst, der die angeschlagenen Oliver Christensen und Marius Gersbeck vertrat, auf seine vermeintlich A-Elf setzte. Toni Leistner feierte dabei sein Debüt für den blau-weißen Fußball-Zweitligisten. Im zweiten Durchgang durfte die Reserve ran.

Reese und Richter machen Trainer Dardai froh

Die Tore aber fielen in der ersten Hälfte – und das durchaus sehenswert. Erst bereitete Marco Richter den Treffer von Fabian Reese vor, der den Ball per Direktabnahme im Winkel versenkte (9. Minute). Dann legte Reese nach einem Sprint über die linke Seite für Richter auf (27.). Zwei Angriffe, die genau Dardais Spielidee entsprachen: langer Ball aus der Abwehr auf die Flügel, mit Tempo nach vorn.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

• Auf dieser Position hat Hertha ein Quartett der Qual.

• So kompliziert ist die Kapitänsfrage bei Hertha BSC.

• Kolumne Immer Hertha: Fußball-Romantiker, verzieht euch!

„So sieht es auch im Training aus, wenn die beiden kicken“, sagte Dardai, der von der Seitenlinie aus lautstark coachte. „Ich bin natürlich froh, wenn die ihre Leistung so wie im Training auch im Spiel bringen. Reese ist ein Typ, der auch Verantwortung übernimmt. Damit bin ich sehr zufrieden.“

Nächster Test am Sonntag gegen den belgischen Meister

Für die Belgier hatte Niklo Dailly den Ausgleich erzielt (13.). „Das haben wir hergeschenkt mit einem Fehlpass“, monierte Dardai. „Eigentlich sollte die Null stehen. Das müssen wir abstellen.“ Am Sonntag folgt das zweite Testspiel. Um 13 Uhr trifft Hertha in Saalfelden auf den belgischen Meister Royal Antwerpen.

Dann will Dardai den Ernstfall simulieren. Die A-Elf wird 60 Minuten spielen und in den restlichen 30 Minuten, wenn die B-Elf spielt, weiter laufen. „Da haben wir dann fast die Spielbelastung. Wenn wir das ohne Verletzung überstehen, können wir mit den Leistungsdaten schon viel anfangen“, erklärte Dardai.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.