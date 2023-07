Hertha BSC in Österreich: Diese Stars müssen zu Hause bleiben

Die Profis von Hertha BSC trabten am Mittwochnachmittag zum ersten Mal über den Rasen des Alois-Latini-Stadions in Zell am See.

Zell am See. Über dem Alois-Latini-Stadion brannte am Mittwochnachmittag die Sonne. Das angekündigte Gewitter hatte sich verzogen, oder zumindest ordentlich verspätet. Der ersten Einheit von Hertha BSC im Trainingslager in Zell am See stand also nichts im Wege. Pal Dardai scheuchte seine 23 Feldspieler und vier Torhüter über den Rasen – Beine ausschütteln nach der Anreise am Vormittag.

Das sportliche Domizil des Fußball-Zweitligisten für die kommenden neun Tage liegt direkt am Zeller See. Inklusive malerischem Ausblick, der so viel besser ist als der auf die nächsten Wochen. In gut zweieinhalb Wochen startet die Saison, der Kader der Berliner aber ist noch eine große Baustelle.

Trainingsgruppe II in Berlin, Ngankam vor Wechsel

Das wurde auch deutlich, als der blau-weiße Reisetross am Mittwoch in Österreich aus dem Mannschaftsbus stieg. Zeitgleich trabte eine kleine Gruppe von Profis über den heimischen Schenckendorffplatz in Westend. Trainingsgruppe II, für all diejenigen, die verkauft werden soll.

Krzysztof Piatek, Lucas Tousart, Dodi Lukebakio, Suat Serdar oder Alexander Schwolow, sie alle fehlen in Zell am See. Genau wie Jessic Ngankam, der kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen soll. Tolga Cigerci hatte sich bereits am Dienstag aus Berlin verabschiedet. Der Mittelfeldspieler, der erst im Winter aus der Türkei zu Hertha gewechselt war, kehrt zu Ankaragücu zurück.

Peter Pekarik vor Verlängerung bei Hertha BSC

Weitere Abgänge werden folgen. Deshalb hatte Trainer Dardai schon vergangene Woche angekündigt, dass er sich im Trainingslager nur auf die Spieler konzentrieren wolle, mit denen er auch planen kann. Hundertprozentige Sicherheit hat der Ungar aber nicht, Spieler wie Marc Kempf, Marco Richter oder Torhüter Oliver Christensen könnten den Absteiger aus Westend ebenfalls noch verlassen.

Stattdessen sind – gemäß dem Berliner Weg – etliche Talente im Trainingslager dabei. Wie etwa Bence Dardai (17), Eliyas Strasner (18), Veit Stange (19) oder Mesut Kesik (20). Auch Toni Leistner, der letzte Zugang im blau-weißen Kosmos reiste mit nach Österreich. Und Peter Pekarik. Der Vertrag des Routiniers lief zwar am 30. Juni aus, nach Morgenpost-Informationen besitzt der 36-Jährige mittlerweile aber wieder ein gültiges Arbeitspapier.

