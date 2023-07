Hertha BSC in Österreich: Diese Stars müssen zu Hause bleiben

Auf dem Schenckendorffplatz wurde schon genug gelaufen, jetzt feilt Hertha BSC in Österreich an der Form.

Zell am See. Der Empfang war äußerst unfreundlich. Als Hertha BSC am Mittwoch im Trainingslager in Zell am See (Österreich) eintraf, türmten sich dunkle Wolken am Himmel, das nächste Gewitter war schon im Anmarsch. Ein ungemütlicher Auftakt, der den Fußball-Zweitligisten aus Berlin aber nicht daran hindern soll, sich in den kommenden neun Tagen intensiv auf die neue Saison vorzubereiten.

Das werden allerdings nicht alle Profis tun, die beim Hauptstadtklub im Moment im Kader stehen. Trainer Pal Dardai hat 23 Feldspieler ausgewählt, die die Reise nach Österreich angetreten sind, dazu noch vier Keeper.

Cigerci schon weg, weitere werden folgen

Mit von der Partie sind die Torhüter Oliver Christensen, Marius Gersbeck, Tjark Ernst und Youngster Robert Kwasigroch (19). Verkaufskandidat Alexander Schwolow blieb in Berlin. Dort bekommt der Keeper prominente Gesellschaft.

Spieler wie Krzysztof Piatek, Lucas Tousart, Dodi Lukebakio oder Suat Serdar müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Genau wie Jessic Ngankam, der kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen soll. Tolga Cigerci hatte sich bereits am Dienstag aus Berlin verabschiedet. Der Mittelfeldspieler, der erst im Winter aus der Türkei zu Hertha gewechselt war, kehrt zu Ankaragücu zurück.

Weitere Abgänge werden folgen. Deshalb hatte Trainer Dardai schon vergangene Woche angekündigt, dass er sich im Trainingslager nur auf die Spieler konzentrieren wolle, mit denen er auch planen kann. Hundertprozentige Sicherheit hat der Ungar aber nicht, Spieler wie Marc Kempf, Marco Richter oder Torhüter Christensen könnten den Absteiger aus Westend ebenfalls noch verlassen.

Pekarik vor Vertragsverlängerung bei Hertha BSC

Stattdessen sind – gemäß dem Berliner Weg – etliche Talente in Österreich dabei. Wie etwa Bence Dardai (17), Eliyas Strasner (18), Veit Stange (19) oder Mesut Kesik (20). Auch Toni Leistner, der letzte Zugang im blau-weißen Kosmos reiste mit nach Österreich. Und Peter Pekarik. Der Vertrag des Routiniers lief zwar am 30. Juni aus, Hertha hatte aber schon erklärt, dass man mit dem Rechtsverteidiger verlängern wolle.

Im Trainingslager soll nun an der Offensive gefeilt werden. Zudem wird es am kommenden Wochenende zwei Testspiele geben – gegen RWD Molenbeek (Sa., 15. Juli, 16 Uhr) im Steinbergstadion Leogang und gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen in Saalfelden (So, 16. Juli, 13 Uhr). Zum Abschluss des Camps geht es dann am 21. Juli nach Lüttich, wo im Maurice-Dufrasne-Stadion gegen Standard Lüttich getestet wird (18 Uhr).

