Erster Härtetest, erste Pleite für Hertha BSC

Berlin. Es ist immer eine Frage der Herangehensweise. Für den Testspiel-Doppelpack von Hertha BSC an diesem Wochenende hatte Trainer Pal Dardai vor allem die Spielpraxis in den Mittelpunkt gestellt. Jeder sollte nach zwei Wochen Training mal wieder den Ernstfall proben.

Da war es nach dem 2:0 am Freitag gegen den BFC Dynamo in Berlin zu verschmerzen, dass am Sonnabend vor 2300 Fans in der Tissot Arena in Biel (Schweiz) ein 2:4 (0:2) gegen die Young Boys Bern folgte. Die Partie offenbarte aber dennoch einen deutlich sichtbaren Klassenunterschied zwischen dem im Umbruch befindlichen Zweitligisten aus der Hauptstadt und dem Schweizer Meister.

Keeper Ernst muss angeschlagen raus

Nach 51 Minuten stand ein 0:3 auf der Anzeigetafel. Lukasz Lakomy (5. Minute), Joel Monteiro (27.) und erneut Lakomy (51.) hatten für die Gastgeber getroffen – bei allen drei Gegentoren sah vor allem Jonjoe Kenny auf Herthas rechter Abwehrseite schlecht aus.

Dardai hatte schon ungeplant früh wechseln müssen. Keeper Tjark Ernst war mit einem Gegenspieler zusammengerauscht und musste angeschlagen raus (22.). Alexander Schwolow ersetzte den 20-Jährigen. Nach einer Stunde folgte dann die große Wechsel-Arie mit acht neuen Spielern – größtenteils aus dem Nachwuchs.

Und ein Youngster war es, der den Young Boys aus Bern Paroli bot. Bence Dardai (17) erzielte per sehenswertem Fernschuss das 1:3 (71.). Zehn Minuten später war es Wilfried Kanga, der mit einem Elfmeter den Anschluss herstellte. Mehr war aber nicht drin – auch weil Jashar Dema für Bern erhöhte (87.).

Am Mittwoch reist Hertha BSC ins Trainingslager

Und so kassierte der Bundesliga-Absteiger im dritten Testspiel die erste Niederlage – beim wohl ersten Härtetest der Vorbereitung. Und beim Wiedersehen mit Ex-Herthaner Fabian Lustenberger, der Bern als Kapitän angeführt hatte.

Für drei Tage reist der blau-weiße Tross nun zurück nach Berlin, dann steht ab Mittwoch das Trainingslager in Zell am See (Österreich) an. Auch dort stehen drei Tests an – gegen RWD Molenbeek (15. Juli, 16 Uhr), Royal Antwerpen (16. Juli, 13 Uhr) und gegen Standard Lüttich (21. Juli, 18 Uhr) in Lüttich. „Der Schwerpunkt im Trainingslager wird die Offensive“, kündigte Dardai an. Dann soll auch der jüngste Zugang, Toni Leistner mit von der Partie sein.

So spielte Hertha in der ersten Hälfte: Ernst (22. Schwolow) - Kenny, Kempf, Uremovic, Dudziak - Stange, M. Dardai - Winkler, Richter, Reese - Niederlechner.

So spielte Hertha in der zweiten Hälfte: Schwolow - Kenny (60. Zeefuik), Kempf (60. da Silva Kiala), Uremovic (60. Gechter), Dudziak (46. Strasner) - Stange (60. Kesik), M. Dardai (60. Klemens) - Winkler (46. Scherhant), Richter (60. B. Dardai), Reese (60. G. Christensen) - Niederlechner (60. Kanga).

