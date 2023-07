Hertha BSC mit dem zweiten Streich – Kommt Leistner?

Berlin. Der nächste Erfolg: Hertha BSC hat am Freitagabend das erste von zwei Testspielen an diesem Wochenende gewonnen. Gegen den BFC Dynamo gab es im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ein 2:0 (0:0). „Ich kann mich heute nicht beschweren“, befand Trainer Pal Dardai. „Das hat am Ende auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Wir müssen uns in manchen Dingen noch verbessern. Aber wir haben ja auch noch Zeit.“

Der Ungar hatte 20 Feldspieler und zwei Torhüter (Marius Gersbeck und Oliver Christensen) für den Testspiel-Doppelpack ausgewählt. Die eine Hälfte spielte am Freitagabend gegen den BFC 60 Minuten, die andere eine halbe Stunde.

Am Sonnabend gegen Lustenberger-Klub Young Boys Bern

Am Sonnabend bei den Young Boys Bern (16 Uhr in Biel) soll die Einsatzzeit dann genau andersrum verteilt werden. Statt Tony Rölke werden in der Schweiz dann Florian Niederlechner und Gustav Christensen (das Duo bekam am Freitag eine Pause) dabei sein.

Vor dem Duell mit dem Schweizer Meister um Ex-Herthaner Fabian Lustenberger musste sich Hertha aber erst mal mit dem BFC Dynamo messen. Und der Regionalligist war ein deutlich anderes Kaliber als der RSV Eintracht 1949 aus der Oberliga am vergangenen Sonntag (6:0). Vor allem in der ersten Hälfte sahen die 10.000 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel.

Ex-Unioner Leistner vor Wechsel zu Hertha BSC

Erst im zweiten Durchgang spielte der Zweitligist seine Dominanz aus. Marten Winkler (54. Minute) und Derry Scherhant (56.) trafen. „Das haben die Jungs gut gemacht“, sagte Dardai, der auch mit dem Zustand seiner Mannschaft zufrieden war. „Ich muss jeden so vorbereiten – egal, ob er wegwill oder nicht – dass er fit ist“, erklärte Dardai. Bald vielleicht auch Toni Leistner. Laut „Bild“ soll der 32 Jahre alte Ex-Unioner kurz vor einem Wechsel zu Hertha stehen.

