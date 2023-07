Hertha BSC darf sich auf ein Topspiel freuen

Berlin. Jetzt nimmt die neue Saison für Hertha BSC Gestalt an. Nach der Bekanntgabe des Spielplans in der vergangenen Woche folgten am Dienstag die genauen Terminierungen der ersten beiden Partien in der Zweiten Liga.

Der Saisonauftakt bei Fortuna Düsseldorf wird zum Topspiel für die Berliner, Anpfiff ist am Sonnabend, 29. Juli um 20.30 Uhr. Das erste Heimspiel der neuen Spielzeit, eine Woche später gegen Wehen Wiesbaden findet am Freitag, 4. August um 18.30 Uhr im Olympiastadion statt.

Die Ansetzungen für die weiteren Spieltage will die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der kommenden Woche bekannt geben. Dann sollen auch die ersten Partien in der Bundesliga – unter anderem das Auftaktspiel von Union Berlin gegen den FSV Mainz 05 – terminiert werden

