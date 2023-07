Hertha BSC gewinnt mit 6:0 beim Oberligisten RSV Eintracht in Stahnsdorf. Trainer Dardai fühlt sich dabei bestätigt.

Marco Richter (l.) und Florian Niederlechner trafen für Hertha BSC in Stahnsdorf.

6:0 in Stahnsdorf

Hertha BSC mit Testspielsieg und wichtiger Erkenntnis

Berlin. Gelungener Start für Hertha BSC: Der Fußball-Zweitligist hat das erste Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Berliner vor 2886 Zuschauern mit 6:0 (5:0) beim Oberligisten RSV Eintracht 1949 in Stahnsdorf durch.

„Die erste Halbzeit war okay, in der zweiten haben ein paar Tore gefehlt“, bilanzierte Trainer Pal Dardai. Die ersten fünf Tore fielen allesamt in Hälfte eins. Marten Winkler (14. und 41. Minute), Marco Richter (16.), Florian Niederlechner (28.) und Marc Kempf (38.) trafen für den Hauptstadtklub. Nach der Pause war es dann Derry Scherhant, der noch auf 6:0 erhöhte (57.).

Dardai testet etliche Spieler aus der U19 von Hertha BSC

Dardai testete zwei unterschiedliche Mannschaften, die zum ersten Mal in den neuen Trikots aufliefen. In der ersten Hälfte setzte der Ungar auf sein bewährtes Personal um Richter, Niederlechner und Kempf. Einzig Eliyas Strasner (18), Veit Stange (19) und Marten Winkler (20) kamen dazu.

In Durchgang zwei standen dann größtenteils Nachwuchsspieler aus der U19 auf dem Platz – unter anderem Bence Dardai (17) und Joel da Silva Kiala (19). „Da hat man gesehen, dass es nur mit den Jungen auch nicht geht“, erklärte Chefcoach Dardai. „Wir brauchen da schon eine Mischung. Und das ist auch das Ziel.“ Die erste Erkenntnis der Saison: Ein paar erfahrene Profis müssen schon noch auf dem Platz stehen.

Nächstes Testspiel für Hertha BSC am kommenden Freitag

Einer, der diese Mischung ausmachen kann, ist Fabian Reese. Der Zugang aus Kiel präsentierte sich bei seinem ersten Auftritt im Hertha-Trikot durchaus spielfreudig auf dem linken Flügel. „Super Junge, ich bin froh, dass er hier ist“, sagte Trainer Dardai. Auch Neuverpflichtung Gustav Christensen, der ursprünglich für die U23 eingeplant war, sammelte seine ersten Minuten mit den Profis.

Das nächste Testspiel steht am kommenden Freitag gegen den BFC Dynamo (19 Uhr, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark) an.

