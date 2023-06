Auf Hertha BSC wartet direkt ein Duell mit der Vergangenheit

Berlin. Jetzt ist die Zweite Liga Realität für Hertha BSC: Am Freitag veröffentliche die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielplan für die Saison 2023/24. Für den Bundesliga-Absteiger aus der Hauptstadt startet die 16. Spielzeit im Unterhaus in gut vier Wochen mit einem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (29./30. Juli).

„Mit dem Spiel gegen Düsseldorf starten wir gleich gegen ein Team, das gerade in der letzten Saison gezeigt hat, dass es zu den Top-Teams der 2. Liga gehört“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. Das Duell mit Düsseldorf weckt allerdings auch unschöne Erinnerungen. In der Relegation 2011/12 trafen beide Klubs aufeinander. Das Rückspiel aber wurde überschattet von Pyrotechnik, einem Platzsturm und Angriffen auf den Schiedsrichter. Am Ende stieg Hertha ab.

Hertha BSC gegen den KSC am 13. Spieltag

Die erste Partie im heimischen Olympiastadion steht dann vom 4. bis zum 6. August an, Gegner ist Drittliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Nach einer kurzen Pause, in der die erste Runde des DFB-Pokals ausgespielt wird (11. bis 14. August, Hertha tritt bei Carl Zeiss Jena an), geht es auswärts beim Hamburger SV weiter (18. bis 20. August).

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Topspiel gegen Mit-Absteiger Schalke 04 ist für das Wochenende vom 6. bis zum 8. Oktober terminiert. Die Partie gegen den Karlsruher SC, mit dem Hertha eine lange Klubfreundschaft verbindet, steigt am 13. Spieltag (10. bis 12. November).

Die Reise ins Saarland, zur SV Elversberg können sich die Fans der berliner für die Rückrunde aufsparen. Erst einmal empfängt Hertha den Überraschungs-Aufsteiger vom 1. bis zum 3. Dezember. Die Hinrunde beschließt der Hauptstadtklub mit dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (15. bis 17. Dezember). Die genaue Terminierung der ersten Spiele erfolg in der kommenden Woche.

Der Spielplan im Überblick:

• 1. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC (29./30. Juli)

• 2. Spieltag: Hertha BSC - Wehen Wiesbaden (4. bis 6. August)

• 3. Spieltag: Hamburger SV- Hertha BSC (18. bis 20. August)

• 4. Spieltag: Hertha BSC - Greuther Fürth (25. bis 27. August)

• 5. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Hertha BSC (1. bis 3. September)

• 6. Spieltag: Hertha BSC - Eintracht Braunschweig (15. - 17. September)

• 7. Spieltag: Holstein Kiel - Hertha BSC (22. bis 24. September)

• 8. Spieltag: Hertha BSC - FC St. Pauli (29. September - 1. Oktober)

• 9. Spieltag: FC Schalke 04 - Hertha BSC (6. bis 8. Oktober)

• 10. Spieltag: 1. FC Nürnberg - Hertha BSC (20. bis 22. Oktober)

• 11. Spieltag: Hertha BSC - SC Paderborn (27 bis 29. Oktober)

• 12. Spieltag: Hansa Rostock - Hertha BSC (3. bis 5. November)

• 13. Spieltag: Hertha BSC - Karlsruher SC (10. bis 12. November)

• 14. Spieltag: Hannover 96 - Hertha BSC (24. bis 26. November)

• 15. Spieltag: Hertha BSC - SV Elversberg (1. bis 3. Dezember)

• 16. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC (8. bis 10. Dezember)

• 17. Spieltag: Hertha BSC - VfL Osnabrück (15. bis 17. Dezember)

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.