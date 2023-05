Hertha BSC holt Gustav Christensen vom FC Midtjylland

Berlin. Die Lizenz ist noch fraglich, der erste Sommer-Zugang schon fix: Hertha BSC verpflichtet Gustav Christensen. Der 18 Jahre alte Stürmer kommt vom FC Midtjylland in die Hauptstadt und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, wie der Fußball-Klub aus Westend am Dienstag mitteilte.

„Wir freuen uns, dass wir mit Gustav einen ebenso talentierten wie spannenden offensiven Außenbahnspieler für unseren Verein gewinnen konnten, der neben seinen fußballerischen Fähigkeiten Schnelligkeit, Kampfeswille und Zielstrebigkeit mitbringt“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber.

Christensen mit beeindruckender Torquote

Profi-Erfahrung konnte der U-Nationalspieler bislang kaum sammeln, dafür lieferte er in der U19 von Midtjylland ab. 31 Treffer in 25 Partien steuerte Christensen bei, ist damit der Toptorschütze der dänischen U19-Liga. In der Partie gegen SönderjyskE im Februar gelang dem jungen Dänen sogar ein Fünferpack.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Streng genommen ist Christensen, der unter Umständen mit Landsmann und Namensvetter Oliver Christensen zusammenspielen könnte, Herthas zweiter Zugang für die kommende Saison. Der Transfer von Fabian Reese von Holstein Kiel nach Berlin steht schon seit Januar fest.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.