Hertha BSC steigt in die Zweite Liga ab

Berlin. Hertha BSC ist in die Zweite Liga abgestiegen. Der Berliner Fußball-Bundesligist kam am Sonnabend im letzten Heimspiel der Saison vor 70.692 Zuschauern im Olympiastadion nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den VfL Bochum hinaus. Der Hauptstadtklub hat mit 26 Punkten keine Chance mehr auf den Relegationsplatz.

Nach einer Ecke von Marco Richter stieg Lucas Tousart in der Mitte am höchsten und köpfte ein – 1:0 (63. Minute). In der vierten Minute der Nachspielzeit war es Keven Schlotterbeck, der Bochum den Ausgleich bescherte und Hertha in die Zweitklassigkeit beförderte.

Ausführlicher Bericht in Kürze.

