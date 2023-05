Hertha BSC Mitgliederversammlung: Dardai beschwört den Zusammenhalt

Die Mitgliederversammlung von Hertha BSC läuft seit 11 Uhr

Die wichtigsten Themen: der kaum noch vermeidbare Abstieg, die Lizenz, die Finanzen

Die Morgenpost berichtet im Liveblog

Berlin. In der Messe Berlin findet an diesem Sonntag ab 11 Uhr die Mitgliederversammlung von Hertha BSC statt. Neben der sportlichen Misere, die den Berliner Fußball-Bundesligisten mit großer Wahrscheinlichkeit in die Zweite Liga befördern wird, gibt es noch weiteren Redebedarf. Ist die Lizenz des Hauptstadtklubs in Gefahr? Wie schlimm steht es wirklich um den finanziell angeschlagenen Tabellenletzten? Zudem muss nach dem jüngsten Rücktritt von Präsidiumsmitglied Ingmar Pering geklärt werden, wie mit einer Nachwahl umgegangen wird. Präsident Kay Bernstein wird zu all diesen Themen Rede und Antwort stehen müssen. Verfolgen Sie die Geschehnisse hier im Liveticker.

Hertha BSC: News zur Mitgliederversammlung – Diskussion über Anträge

11.47 Uhr: Seit mehr als 30 Minuten wird über die Anträge diskutiert, die zur Mitgliederversammlung eingereicht wurden.

Großer Applaus für Dardai

11.16 Uhr: Trainer Pal Dardai wird auf de Bühne gebeten. Großer Applaus, standing Ovations in der Halle von den 1380 Mitgliedern. Dardai: "Ich habe die Meinung, wir haben eine kleine Hoffnung, in der Liga zu bleiben. Aber ich will nicht labern, denn die Sache ist nicht mehr in unserer Hand. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Wir werden gegen Bochum alles versuchen, um zu gewinnen. Dann haben wir am letzten Spieltag vielleicht noch ein Zitterspiel."

Jetzt geht es los!

11.11 Uhr: "Herzlich willkommen, liebe Herthanerinnen und Herthaner." Präsident Kay Bernstein eröffnet die Mitgliederversammlung. "Heute gibt es bestimmt noch das eine oder andere Thema, über das es zu reden gibt. Wir haben die Messehalle heute den ganzen Tag gebucht, wir habe alle Zeit der Welt. Lasst uns reden, lasst uns sachlich sein, und dann kriegen wir das auch hin."

Die Halle ist ordentlich gefüllt

11.05 Uhr: Bernstein ruft die Mitglieder auf, die Plätze einzunehmen. Die Halle ist ordentlich gefüllt. in fünf Minuten soll es losgehen.

Kay Bernstein betritt das Podium

11.02 Uhr: Versammlungsleiter Dr. Dirk Lentfer hat bereits Platz genommen. Jetzt betritt auch Klubchef Kay Bernstein das Podium. In wenigen Augenblicken geht es los.

Trainer Pal Dardai ist da

11.01 Uhr: Auch Trainer Pal Dardai hat sich in der Messehalle eingefunden. Die Mannschaft hatte heute frei, erst am Montag wird für das Wunder Klassenerhalt wieder trainiert.

Wir grüßen alle Mütter

10.57 Uhr: Hallo aus der Messehalle 18 von der Mitgliederversammlung bei Hertha BSC. Unser erster Gruß geht heute an alle Mütter!