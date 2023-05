Hertha BSC: Pering tritt aus Hertha-Präsidium zurück

Beben in Klubführung

Berlin. Hertha BSC kommt nicht zur Ruhe. Sportlich steckt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai in höchster Abstiegsnot, am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) geht es zum 1. FC Köln. Nun kracht es auch noch in der Führungsetage des Berliner Fußball-Bundesligisten. Laut „Bild“ ist Ingmar Pering mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Präsidiums zurückgetreten.

Wenige Tage vor der ordentlichen Mitgliederversammlung des Klubs am Sonntag hat das Schlusslicht der Bundesliga noch eine Baustelle mehr. Die nun vakante Stelle von Pering muss nachbesetzt werden, damit das Präsidium wieder sieben Mitglieder hat.

Perings Verhältnis zu Hertha-Präsident Bernstein ist belastet

Pering, seit 2000 bei Hertha zunächst Mitglied im Beteiligungsausschuss und ab 2007 im Präsidium der Ära Werner Gegenbauer, wird ein angespanntes Verhältnis zum derzeitigen Klubchef Kay Bernstein nachgesagt. „Ich bin zurückgetreten, nachdem in letzter Zeit bei Hertha BSC zu viele Fehler und Pannen aufgetreten sind und ich das Gefühl habe, dass mein Rat und meine Vorschläge nicht mehr ausreichend gehört werden. Daraus habe ich jetzt meine Konsequenzen gezogen“, wird Pering zitiert.

Auch der von einem Hertha-Mitglied jüngst gestellte Abwahlantrag gegen das gesamte Präsidium habe zu Perings Entscheidung beigetragen. „Als es vor einem Jahr zum ersten Mal zu Abwahlanträgen gegen das ganze Präsidium kam, habe ich mir geschworen, dass ich so etwas kein zweites Mal in dieser Legislaturperiode mehr mitmache. Deshalb jetzt auch der Rücktritt“, so Pering.

