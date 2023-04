Hertha BSC: 0:2 in München - Herthas Abstieg rückt immer näher

Lucas Tousart (l.) und Jessic Ngankam, Profis von Hertha BSC, bringen Jamal Musiala von Bayern München in Bedrängnis.

Berlin. Der Abstieg in die Zweite Liga rückt für Hertha BSC immer näher. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai unterlag am Sonntag beim deutschen Meister Bayern München mit 0:2 (0:0) und liegt damit vier Spieltage vor Schluss als Schlusslicht der Bundesliga fünf Punkte hinter dem Vorletzten Schalke 04. Relegationsplatz 16 und das rettende Ufer mit Rang 15 sind bereits sechs Punkte entfernt. Die Bayern lösten mit dem Sieg Borussia Dortmund wieder von der Tabellenspitze ab.

„In dieser Woche gab es viele Dinge, die mich begeistert haben“, sagte Trainer Pal Dardai vor der Partie: „Wir haben viel gearbeitet an mentaler Stärke.“ Ob es an der Verunsicherung beim Rekordmeister lag oder tatsächlich am Zusammenraufen auf Berliner Seite – Hertha zeigte eine Qualität, die man der Mannschaft nach Monaten voller Fehler und Enttäuschungen schon gar nicht mehr zugetraut hatte.

Dardai verändert Hertha BSC auf sechs Positionen

Mit Jonjoe Kenny, Filip Uremovic, Agustin Rogel, Jean-Paul Boetius, Maximilian Mittelstädt und Florian Niederlechner anstelle von Marc Kempf (Gelb-Sperre), Marton Dardai, Marco Richter (beide angeschlagen), Peter Pekarik, Tolga Cigerci und Derry Scherhant verbarrikadierte sich Hertha vor dem eigenen Tor. Und da den feldüberlegenen Bayern nichts einfiel, um den Hertha-Riegel zu knacken, brauchte es nur Organisation und Wachsamkeit, um das Starensemble in Schach zu halten.

Genau das tat der Tabellenletzte. Mittelstädt mit ein wenig Glück gegen Kingsley Coman (27.), Torwart Oliver Christensen erneut gegen den Franzosen (35., 40.), dazu ein verunglückter Kopfball von Sadio Mané – mehr brachte der Rekordmeister nicht zustande. Hertha wiederum versuchte, vor allem über Dodi Lukebakio (16., 22.) für Entlastung zu sorgen.

Wunderdinge war von der Mannschaft, die zuvor auf Schalke (2:5) und gegen Werder Bremen (2:4) maßlos enttäuschte, nicht zu erwarten. Und selbst ein lange Zeit möglicher Punktgewinn wäre angesichts der Punktgewinne der Konkurrenz im Abstiegskampf (Bochum 1:1 gegen Dortmund, Stuttgart 2:1 gegen Mönchengladbach, Schalke 2:1 gegen Bremen) eigentlich zu wenig gewesen.

Gegentore durch Gnabry und Coman

Doch ein Remis in München wäre für die Moral mit Blick auf die beiden wohl entscheidenden Heimspiele gegen Stuttgart (6. Mai) und Bochum (20. Mai) sicher wichtig gewesen. Zumal die Münchner bei aller Ballsicherheit sich jeden Pass hart erarbeiten musste. Doch in der 69. Minute setzte sich in einer einzigen Szene dann eben doch die Qualität der Bayern durch.

Ein Chipball von Joshua Kimmich erreicht im Hertha-Strafraum Serge Gnabry. Und weil der Hauptstadtklub in dieser 69. Minute einen der wenigen wirklich unsortierten Momente in München offenbarte, konnte der Nationalspieler per Flugkopfball zum 0:1 abschließen.

Gut zehn Minuten später war es erneut eine Vorlage von Kimmich auf Coman, die das 0:2 zur Folge hatte. Der Franzose – bester Man auf dem Platz – hatte auf der linken Seite Herthas Kapitän Marvin Plattenhardt abschütteln können. Erst in der 84. Minute konnte sich Hertha durch Lucas Tousart die erste Torchance erspielen, Bayern-Torwart Yann Sommer war jedoch zur Stelle.

