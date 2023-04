Hertha BSC: Hertha kann im Abstiegskampf nicht vorlegen

Berlin. Hertha BSC hat es am 27. Spieltag verpasst, im Abstiegskampf vorzulegen. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz unterlag DFB-Pokalsieger RB Leipzig mit 0:1 (0:1) und bleibt zunächst auf Relegationsrang 16. Am Ostersonntag droht Hertha jedoch der letzte Tabellenplatz, sollten in den Kellerduellen Schalke 04 (bei der TSG Hoffenheim) und Schlusslicht VfB Stuttgart (beim VfL Bochum) gewinnen.

Tousart vergibt die beste Torchance für Hertha BSC

Hertha hielt die Leipziger in der ersten Halbzeit lange in Schach, geriet jedoch in der 39. Minute nach einem Eckball in Rückstand. Amadou Haidara war zur Stelle, Hertha-Torwart Oliver Christensen gab dabei keine gute Figur ab. Nach Überprüfung durch den Videoassistenten wegen möglichen Foulspiels an Christensen und wegen möglicher Abseitsstellung wurde der Treffer von Schiedsrichter Deniz Aytekin gegeben.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hertha offensiv harmlos. Auch der eingewechselte Jessic Ngankam, zuletzt Herthas Torgarant, brachte nur wenig Schwung ins Angriffsspiel der Berliner. Lucas Tousart vergab die beste Torchance in der 82. Minute. Da auch die Leipziger wenig von ihrer Offensivwucht zeigten, blieb es beim 0:1.

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

